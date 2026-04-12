Vasco x Audax Italiano – Palpites, análise e odds (14/04)

O Vasco faz seu primeiro jogo em casa na Copa Sul-Americana 2026 nesta terça-feira, no Estádio de São Januário, diante do Audax Italiano, pela segunda rodada do Grupo G. O Cruz-Maltino precisa de uma vitória para embalar na competição continental, após o empate sem gols com o Barracas Central na estreia na Argentina.

Os chilenos, por sua vez, chegam ao Rio de Janeiro em momento delicado. O Audax Italiano perdeu seus dois últimos jogos e não venceu nenhuma das quatro partidas que disputou desde o início de abril. A derrota por 2 x 0 para o Olimpia na estreia da Sul-Americana e a queda por 4 x 3 para a Universidad Católica pelo Campeonato Chileno no último sábado expõem uma fragilidade defensiva preocupante para quem vai enfrentar o Vasco em seu caldeirão.

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Análise da partida

O Vasco vive uma temporada de altos e baixos sob o comando de Renato Gaúcho. No Brasileirão, o time soma 13 pontos em 11 rodadas, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, ocupando a 11ª posição na tabela.

Os resultados recentes ilustram bem essa oscilação. O Cruz-Maltino construiu uma sequência impressionante entre fevereiro e março, com vitórias sobre Palmeiras (2 x 1 fora), Fluminense (3 x 2 no clássico) e Grêmio (2 x 1 fora). No entanto, perdeu o clássico para o Botafogo por 2 x 1, de virada, em São Januário, e cedeu empate para o Remo em Belém por 1 x 1 neste último sábado, após abrir o placar com Andrés Gómez.

Para a Sul-Americana, Renato Gaúcho adotou uma estratégia de rodízio na estreia. Sequer viajou à Argentina e mandou o auxiliar Marcelo Salles comandar um time totalmente reserva contra o Barracas Central. O resultado, um 0 x 0 morno, trouxe apenas um ponto e deixou o Vasco atrás do Olimpia, que lidera o grupo com três pontos após golear o Audax Italiano na rodada inaugural.

O Audax Italiano, clube da colônia italiana de La Florida, em Santiago, ocupa o 12º lugar na Liga de Primera chilena com dez pontos em nove rodadas. O retrospecto recente é preocupante: nos últimos cinco jogos entre campeonato e Sul-Americana, a equipe sofreu quatro derrotas, sendo três delas com três ou mais gols sofridos.

A derrota de virada para a Universidad Católica por 4 x 3, mesmo jogando em casa, resume o momento do time de Gustavo Lema. Os italianos até saíram na frente duas vezes, com gols de Giovani Chiaverano e Franco Troyansky, mas a defesa desabou no segundo tempo e a equipe terminou com dois jogadores expulsos.

O fator casa pesa bastante a favor do Vasco. São Januário costuma ser um ambiente hostil para visitantes sul-americanos, e o Cruz-Maltino tem um aproveitamento consistente em jogos noturnos diante de sua torcida. O Audax, por outro lado, tem um retrospecto péssimo como visitante: nos últimos 30 jogos fora de casa, foram apenas quatro vitórias, dois empates e nove derrotas em todas as competições.

Palpites para Vasco x Audax Italiano

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Confrontos diretos

Vasco e Audax Italiano jamais se enfrentaram na história do futebol sul-americano. Este será o primeiro duelo oficial entre as duas equipes, o que torna qualquer análise de confronto direto impossível.

O que se pode observar é o histórico do Vasco contra equipes chilenas em competições continentais. O Cruz-Maltino tem tradição em torneios da Conmebol e costuma se impor como mandante contra clubes de menor expressão internacional.

O Audax Italiano, por sua vez, tem experiência limitada em competições continentais. A equipe se classificou para a Sul-Americana 2026 após garantir vaga pela Liga de Primera chilena na temporada anterior, mas sua trajetória em torneios internacionais é bem mais modesta que a do rival brasileiro.

Notícias de Vasco e Audax Italiano

Vasco: desfalques e dúvidas

O departamento médico do Vasco segue com três baixas confirmadas. Os volantes Jair e Mateus Carvalho continuam em recuperação de graves lesões nos joelhos e estão fora por tempo indeterminado. O atacante Brenner também segue afastado por um problema no joelho sofrido no jogo contra o Coritiba.

A grande questão para Renato Gaúcho é definir se vai escalar força máxima ou manter a política de rodízio adotada na estreia. Os dados indicam que o treinador deve novamente poupar os titulares, já que o Vasco enfrenta o São Paulo no sábado pelo Brasileirão e o Paysandu na terça seguinte pela Copa do Brasil.

A provável escalação mantém a base que atuou contra o Barracas Central, com alguns ajustes. Daniel Fuzato deve seguir no gol, enquanto Puma Rodríguez, Cuesta, Lucas Freitas e Walace Falcão formam a linha defensiva. No meio, Hugo Moura, JP e Matheus França. No ataque, Nuno Moreira, Marino Hinestroza e Spinelli.

Provável escalação do Vasco (4-3-3): Fuzato; Puma Rodríguez, Cuesta, Lucas Freitas e Walace Falcão; Hugo Moura, JP e Matheus França; Nuno Moreira, Spinelli e Marino Hinestroza. Técnico: Renato Gaúcho.

Audax Italiano: desfalques e dúvidas

O Audax Italiano chega ao Rio de Janeiro com um problema sério: Marco Collao, um dos destaques contra a Universidad Católica, foi expulso por duplo cartão amarelo e pode ser desfalque. Favian Loyola também recebeu vermelho nos minutos finais daquele jogo e está fora.

Gustavo Lema deve manter o esquema 3-4-1-2 utilizado nos últimos jogos. O goleiro Tomás Ahumada segue titular, protegido por uma linha de três zagueiros formada por Piña, Ortiz e Ferrario. Os alas Matus e Rebolledo dão amplitude, enquanto Mateos e um substituto de Collao ocupam o meio. Chiaverano e Troyansky lideram o ataque.

Provável escalação do Audax Italiano (3-4-1-2): Ahumada; Piña, Ortiz, Ferrario; Matus, Mateos, Aedo, Rebolledo; Guajardo; Chiaverano e Troyansky. Técnico: Gustavo Lema.

Destaques individuais de Vasco x Audax Italiano

Jogador destaque · Vasco Thiago Mendes 3 Gols no Brasileirão 2026 Capitão Lidera o meio-campo e veste a faixa Líder Meia com mais participações em gols na Série A Assistência Passe decisivo no gol contra o Remo Jogador destaque · Audax Italiano Franco Troyansky 2 Gols nos últimos dois jogos Veloz Especialista em transições rápidas 3 Finalizações no gol contra a U. Católica Decisivo Principal arma ofensiva do Audax em 2026

Os técnicos

Renato Gaúcho comanda o Vasco desde o início da temporada e trouxe uma melhora significativa nos resultados. Sob sua batuta, o Cruz-Maltino acumulou 11 pontos em cinco jogos no Brasileirão antes da primeira derrota, contra o Botafogo. O treinador gaúcho prioriza claramente o campeonato nacional e a Copa do Brasil, e a Sul-Americana aparece como competição secundária no planejamento. A decisão de enviar reservas para a Argentina na estreia confirma essa hierarquia.

Gustavo Lema, argentino de 57 anos, assumiu o Audax Italiano no fim de 2025 após passagem pelo Pumas UNAM, do México, onde classificou a equipe para os playoffs em três torneios consecutivos. Antes, trabalhou como auxiliar no Celta de Vigo, no Atlético Mineiro e no Huracán. No Audax, Lema ainda busca estabilidade. A equipe apresenta momentos de bom futebol ofensivo, como os três gols marcados contra a Universidad Católica, mas a organização defensiva é frágil e a equipe demonstra dificuldade para manter resultados.

Análise tática

O Vasco deve se organizar em um 4-3-3 com variações ofensivas. Mesmo com um time alternativo, a equipe de Renato Gaúcho costuma impor posse de bola e pressionar as saídas do adversário. JP, destaque na estreia contra o Barracas Central, tende a ser o organizador do meio-campo, distribuindo passes e conectando defesa e ataque.

A principal arma ofensiva do Vasco será a velocidade de Marino Hinestroza pelo lado esquerdo e a presença de área de Spinelli. O colombiano mostrou capacidade de desequilibrar em dribles quando entrou contra o Barracas Central, e Spinelli, argentino contratado do Independiente del Valle, tem boa movimentação dentro da área.

O Audax Italiano deve vir em seu habitual 3-4-1-2, uma formação que favorece a compactação defensiva mas que exige muita disciplina dos alas para cobrir os flancos. O problema é que os últimos jogos mostraram exatamente essa fragilidade: quando pressionado, o time de Gustavo Lema cede espaços entre os zagueiros centrais e os alas, abrindo corredores para infiltrações.

A principal virtude do Audax está nas transições ofensivas. Troyansky é rápido e letal no contra-ataque, e Chiaverano tem capacidade de finalização de média distância. Se o Vasco pressionar alto e perder a bola na saída, os chilenos podem explorar o espaço nas costas da defesa.

O confronto tático favorece o Vasco, que terá o controle do jogo e a pressão da torcida de São Januário. A fragilidade defensiva do Audax, exposta com sete gols sofridos nos dois últimos jogos, sugere que os chilenos terão dificuldade para segurar o ímpeto do time carioca.

Prognóstico de placar exato para Vasco x Audax Italiano

🎯 Palpite do Lance! Vasco 2 x 0 Audax Italiano O Vasco deve se impor em São Januário mesmo com um time alternativo. A defesa do Audax Italiano sofreu sete gols nos dois últimos jogos e chega ao Rio de Janeiro fragilizada moral e taticamente. O Audax sofreu gols em todos os quatro jogos que disputou em abril de 2026

os quatro jogos que disputou em abril de 2026 O Vasco tem média de 1,4 gol por jogo no Brasileirão como mandante

gol por jogo no Brasileirão como mandante O retrospecto do Audax como visitante é de apenas quatro vitórias nos últimos 30 jogos fora de casa

vitórias nos últimos jogos fora de casa Nos últimos 15 jogos do Audax, a equipe sofreu 28 gols como visitante Resumo dos palpites do Lance para Vasco x Audax Italiano Melhor palpite do jogo: Vasco vence – Odd 1,44 na Betsson Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols – Odd 2,38 na Betsson Palpite alternativo 2: Vasco vence e ambas as equipes não marcam – Odd 2,60 na Superbet Palpite alternativo 3: Vasco: Handicap -1,5 – Odd 2,50 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Vasco 2 x 0 Audax Italiano – Odd 7,00 na Betsson