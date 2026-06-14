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Pedrinho: 'O Vasco não tem nada a ver com o pavor que o Bap tem da Leila'

Presidente do Flamengo ameaçou ir à justiça contra o Palmeiras e o Cruz-Maltino

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 21:24
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Leila Pereira, Samir Xaud (presidente da CBF) e Bap (Foto: Divulgação)
Leila Pereira, Samir Xaud (presidente da CBF) e Bap (Foto: Divulgação)

A troca de farpas envolvendo a possível venda da SAF do Vasco ganhou um novo capítulo neste domingo (14). Depois das declarações do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sobre a negociação entre o clube cruz-maltino e Marcos Lamacchia, enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi a vez de Pedrinho se manifestar.

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    Em declaração ao "O Globo", o mandatário vascaíno ironizou a postura do dirigente rubro-negro, negou qualquer participação de Leila na operação e afirmou que o clube seguirá conduzindo as tratativas dentro da legalidade.

    — Não sei se essa fixação do Bap em dar pitaco na vida alheia é alguma questão pessoal mal resolvida. Deixo claro que a presidente Leila não tem nenhum envolvimento nas negociações com o futuro investidor, e o Vasco não tem nada a ver com o pavor que o Bap tem dela. Será que espernear tanto é cortina de fumaça para encobrir movimentações nas sombras dos bastidores? Se for, aviso que não vai funcionar — afirmou Pedrinho.

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    O presidente do Vasco também saiu em defesa do processo de negociação e afirmou que qualquer eventual acordo será submetido aos órgãos competentes.

    — O Vasco não conduz nada fora da lei. Qualquer operação será submetida, com transparência, aos órgãos competentes, e qualquer questionamento será discutido nas vias próprias, sem espetáculo, como deve ser. Meu compromisso é com a legalidade dessa operação — completou.

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    Pedrinho ainda revelou que o investidor que negocia a compra da SAF será apresentado em breve aos poderes do clube.

    — O novo investidor será anunciado em breve aos poderes do clube, aos conselheiros, aos sócios e aos torcedores, que são a quem essa negociação interessa. Ninguém pediu a opinião do Bap — encerrou.

    Pedrinho, do Vasco, conversa com jornalistas após o sorteio da Copa do Brasil (Foto: Lance!)
    Pedrinho, do Vasco, conversa com jornalistas após o sorteio da Copa do Brasil (Foto: Lance!)

    Bap falou sobre a SAF do Vasco

    Mais cedo, em entrevista ao "Charla Podcast", Bap afirmou que o Flamengo poderá recorrer à Justiça caso Marcos Lamacchia conclua a compra da SAF do Vasco. O dirigente argumenta que existe um possível conflito de interesses por conta da relação familiar entre o empresário e Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

    — O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com a sua mulher e quer casar com outra. Pelo código civil, você precisa separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube — disse o presidente rubro-negro.

    As declarações também provocaram reação de Leila Pereira. Ao ge, a mandatária do Palmeiras afirmou que poderá acionar Bap na Justiça caso ele continue fazendo insinuações sobre sua participação na negociação.

    — Se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação — declarou.

    Leila voltou a afirmar que não possui participação nas tratativas entre Vasco e Marcos Lamacchia e ironizou a postura do dirigente do Flamengo.

    — Eu sei que o Bap não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter de esperar até dezembro de 2027 — concluiu.

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