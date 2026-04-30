Lance! TV transmite ao vivo Vasco x Olimpia pela Sul-Americana

O Lance!TV transmite ao vivo, nesta quinta-feira, a partir das 17h, a partida entre Vasco da Gama x Olimpia, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A cobertura começa duas horas antes da bola rolar, com um pré-jogo especial direto de São Januário. ➡️Acompanhe no Youtube e inscreva-se no canal!

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A equipe do Lance!TV prepara um esquenta completo, com entradas ao vivo mostrando a movimentação nos arredores do estádio e a chegada da torcida cruzmaltina, com destaque para a tradicional barreira do Vasco. As reportagens ficam por conta de Thales Teixeira, trazendo o clima do jogo diretamente do palco da partida. Além das informações do setorista do Lance!, Pedro Cobalea.

Dentro de campo, o Vasco encara uma espécie de decisão antecipada, porque uma derrota significa praticamente uma eliminação na competição continental. Afinal, o time cruzmaltino ainda venceu e é o último lugar da chave com apenas 1 ponto conquistado. Do outro lado, o Olimpia tenta uma vitória no Rio de Janeiro para se consolidar na primeira colocação do grupo. Atualmente os paraguaios têm 4 pontos em 2 jogos.

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A transmissão terá narração de Felipe Ruggeri e comentários de João Vidal, com uma cobertura completa, do pré-jogo ao apito final, trazendo todas as informações, análises e bastidores de mais um desafio do Vasco na competição continental.

Spinelli comemora o gol do Vasco com os companheiros (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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