Renato Gaúcho definiu a escalação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro logo mais, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 6ª rodada do Brasileirão. Em relação ao último jogo, o treinador promoveu duas mudanças: uma forçada e outra técnica. Barros entra na vaga de Thiago Mendes, suspenso, e Cuiabano substitui Lucas Pitón, que não vive boa fase.

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Autor de um dos gols da vitória sobre o Palmeiras, o volante é o principal desfalque cruz-maltino. Fora ele, a única ausência é a do companheiro de posição Jair, machucado desde o ano passado. Selecionado para o onze inicial, Cuiabano marcou o outro tento do triunfo por 2 a 1 sobre o Alviverde.

Portanto, o Vasco entra em campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Barros e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.

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Como entra em campo o Cruzeiro?

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Vasco disputa segundo jogo sob comando de Renato Gaúcho

O jogo contra o Cruzeiro será o segundo do Vasco sob comando de Renato Gaúcho, escolhido para substituir Fernando Diniz. Na estreia, o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, em São Januário. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador elogiou a entrega dos novos comandados e projetou evolução na sequência do trabalho.

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— Sinceramente, o mais importante é trabalhar. Trabalhar com o grupo. Isso é fundamental para a confiança deles e para que o torcedor também passe a apoiá-los. Mas não podemos nos iludir e achar que agora está tudo bem. Não está tudo bem. Cometemos alguns erros e vamos corrigi-los internamente com o grupo. Até pelo tempo, eu não tive muitos dias para trabalhar. Mas acho que o mais importante foi a entrega deles hoje — declarou.