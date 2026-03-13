O Vasco firmou parceria com a Casa do Marinheiro, que passará a ser o novo Centro de Treinamento das Meninas da Colina. Localizado na Penha, no Rio de Janeiro (RJ), o espaço será utilizado tanto pela equipe profissional quanto pelas categorias de base.

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A mudança tem como principal objetivo integrar as diferentes categorias, permitindo maior alinhamento metodológico entre base e profissional, além de facilitar o acompanhamento das atletas em fase de transição e potencializar o desenvolvimento esportivo. Nesta temporada, o clube terá o sub-15, o sub-17, o sub-20 e o time profissional.

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Coordenadora geral do futebol feminino do Vasco, Simone Lourenço destacou a importância da parceria para o projeto do clube.

— Era um desejo nosso otimizar a estrutura e os profissionais. Vamos conseguir desenvolver todo o trabalho do futebol feminino, tanto profissional quanto de base, no mesmo local — afirmou. A equipe profissional deve iniciar a rotina de treinos no novo espaço no fim de março.

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Vasco oficializa mudança para Casa do Marinheiro. (Vasco/Divulgação)

Futebol feminino do Vasco em 2026

O Vasco iniciou a temporada de 2026 disputando a Copa Rio e disputou quatro partidas. A equipe conquistou duas vitórias e sofreu duas derrotas, com 11 gols marcados e quatro sofridos, desempenho que garantiu a terceira colocação na competição.

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Entre os resultados, o destaque foi a goleada por 8 a 0 sobre o Heips na estreia. Na sequência, o Vasco foi superado por Flamengo e Fluminense, antes de voltar a vencer ao bater o Botafogo por 2 a 1.

Agora, tem como foco a disputa da Série A2 Feminina, com estreia marcada para este sábado (14), fora de casa, contra o Ação-MT, às 15h.