Destaque do Vasco na temporada, Andrés Gómez desponta entre os atacantes do Brasileirão

Desde a reta final da última temporada, Andrés Gómez vem crescendo de produção pelo Vasco. O colombiano foi um dos grandes destaques da equipe nas semifinais e finais da Copa do Brasil e manteve o bom momento neste início de 2026, consolidando-se como uma das principais peças ofensivas do time.

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No Campeonato Brasileiro, o atacante aparece entre os líderes em fundamentos importantes. Segundo o Sofascore, Andrés é o segundo jogador com mais dribles certos na competição, com 21, ficando atrás apenas do também colombiano Henry Mosquera, do Red Bull Bragantino, que soma 22. Além disso, o vascaíno lidera o ranking de finalizações do torneio, com 24 chutes, três a mais que o próprio Mosquera, segundo colocado no quesito.

Andrés Gómez em campo pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

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Depois de enfrentar dificuldades de adaptação nos primeiros meses após chegar ao clube, no meio de 2025, Andrés passou a assumir protagonismo no setor ofensivo do Vasco. Em 2026, o jogador já participou diretamente de três gols da equipe, com duas assistências e um gol marcado.

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O bom desempenho também tem reflexo na seleção colombiana. Na última convocação feita pelo técnico Néstor Lorenzo, Andrés esteve entre os chamados e alimenta a expectativa de estar na lista para a Copa do Mundo deste ano.

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O Vasco volta a campo no próximo domingo (15), quando enfrenta o Cruzeiro, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela sequência do Campeonato Brasileiro.

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