Renato Gaúcho é suspenso pela Conmebol e desfalca o Vasco na Sul-Americana

A Conmebol suspendeu Renato Gaúcho por três partidas na Copa Sul-Americana após processo disciplinar instaurado por conta da ausência do treinador na viagem para a estreia do Vasco contra o Barracas Central, em Buenos Aires, junto a declarações posteriores.

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O Cruz-Maltino apresentou defesa escrita na última quarta-feira (22), alegando que Renato permaneceu no Rio de Janeiro com parte dos titulares para manter a programação de treinos. Na partida, disputada no estádio Florencio Sola, a equipe foi dirigida pelo auxiliar Marcelo Salles e empatou por 0 a 0.

A Conmebol baseou a decisão no artigo 11 do Código Disciplinar, que trata dos "princípios de conduta". O texto estabelece que "constituem, entre outros, comportamentos imputáveis e infrações passíveis de sanção aos referidos princípios: […] c. Violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado; d. Insultar, de qualquer forma e por qualquer meio, a CONMEBOL, suas autoridades, funcionários etc.;[…] f. Comportar-se de forma que o futebol, como esporte em geral, e a CONMEBOL em particular, possam ser desacreditados em decorrência de tal comportamento".

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As declarações do treinador após a derrota por 2 a 1 para o Audax Italiano, em São Januário, também foram consideradas no processo. O jogo teve decisões de arbitragem contestadas. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo Lance!.

— Eu sempre falei que a prioridade do clube é o Brasileiro. É a prioridade do clube. Eu não viajei, me criticaram, e a Conmebol gritou lá… Será que a Conmebol vai gritar com o árbitro de hoje? Ou vão gritar comigo? A Conmebol tem que estar preocupada com quem vai apitar os jogos. É essa a preocupação da Conmebol (processo)? Mas ninguém está dando desculpa pela derrota. Sabíamos que ia ser difícil, saímos na frente, perdemos um jogador no primeiro tempo. É muito difícil jogar 11 contra 11, e com um a menos então… Infelizmente o adversário cresceu e no final do jogo infelizmente cometemos um pênalti infantil que fez com que a gente perdesse a partida — afirmou.

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Renato Gaúcho no comando do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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