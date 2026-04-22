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Vasco divulga informações de ingressos para duelo com o Olimpia na Sul-Americana

Equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (30), em São Januário

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/04/2026
15:44
São Januário - Vasco
imagem cameraEstádio de São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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O Vasco divulgou as informações para a venda de ingressos do confronto diante do Olimpia, válido pela Copa Sul-Americana. A partida será realizada no dia 30 de abril de 2026, às 19h, em São Januário. Para este jogo, será obrigatório apresentar o QR-Code do ingresso para acesso ao entorno do estádio, além do reconhecimento facial para entrada.

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➡️ CBF divulga áudio do VAR do gol anulado do Vasco contra o Paysandu

📅 Informações da partida ente Vasco x Olímpia

  • Data: 30/04/2026
  • Horário: 19h
  • Local: São Januário
  • Abertura dos portões: 17h
  • Fechamento: Ao fim do primeiro tempo

🎟️ Venda de ingressos

  • Abertura para sócios: 22/04 às 10h
  • Público geral e visitante: 22/04 às 20h
  • Encerramento: 30/04 às 19h45

🌐 Onde comprar:

⏰ Ondas de compra (prioridade por planos)

  • 22/04 – 10h: Estatutário e Dinamite Eterno
  • 22/04 – 11h: Gigante ★★★★★
  • 22/04 – 12h: Gigante ★★★★
  • 22/04 – 14h: Gigante ★★★
  • 22/04 – 16h: Gigante ★★ e Norte a Sul
  • 22/04 – 18h: Camisas Negras e Coração Infantil
  • 22/04 – 20h: Público geral e visitante
  • 24/04 – 10h: Gratuidade

💰 Valores dos ingressos para Vasco x Olímpia

🏟️ Arquibancada

  • Gigante ★★★★★: R$ 30
  • Gigante ★★★★: R$ 36
  • Gigante ★★★: R$ 42
  • Gigante ★★: R$ 48
  • Estatutário / Norte a Sul: R$ 60
  • Camisas Negras: R$ 84
  • Público geral: R$ 120 (meia: R$ 60)

⭐ VIP

  • Gigante ★★★★★: R$ 40
  • Gigante ★★★★: R$ 48
  • Gigante ★★★: R$ 56
  • Gigante ★★: R$ 64
  • Estatutário / Norte a Sul: R$ 80
  • Camisas Negras: R$ 112
  • Público geral: R$ 160 (meia: R$ 80)

🪑 Social

  • Gigante ★★★★★: R$ 50
  • Gigante ★★★★: R$ 60
  • Gigante ★★★: R$ 70
  • Gigante ★★: R$ 80
  • Estatutário / Norte a Sul: R$ 100
  • Camisas Negras: R$ 140
  • Público geral: R$ 200 (meia: R$ 100)

🟡 Visitante

  • Inteira: R$ 120
  • Meia: R$ 60
São Januário antes da partida entre Vaso e Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)
São Januário antes da partida entre Vaso e Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)

📲 Acesso ao ingresso (QR-Code obrigatório)

  • Após a compra, o torcedor deve acessar o carrinho
  • Clicar em "Gerar Ingressos"
  • O QR-Code será exibido e deverá ser apresentado no dia do jogo

⚠️ Importante

  • QR-Code é obrigatório para acesso ao entorno do estádio
  • Manter brilho do celular no máximo
  • Não haverá acesso sem o código

🧬 Biometria facial obrigatória

  • Entrada no estádio será feita exclusivamente por reconhecimento facial
  • Cadastro deve ser feito previamente no sistema

✔️ Passo a passo

  • Acessar cadastro no site correspondente
  • Ir na aba "Biometria"
  • Enviar documento
  • Aguardar confirmação por e-mail

👥 Convidados:

  • Devem criar conta como público geral
  • Fazer biometria
  • Ser vinculados pelo sócio titular
  • Não é possível trocar após vinculação

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🎫 Gratuidades para Vasco x Olímpia (resgate online – 24/04, 10h às 18h)

👶 Crianças (3 a 11 anos)

  • Vinculadas a um adulto com ingresso
  • Apenas setor arquibancada
  • Até 2 anos: não precisa resgatar

👴 Idosos (60+)

  • Documento com foto obrigatório

♿ Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Necessário cadastro e aprovação de benefício
  • Documentos aceitos:
    • Cartão PCD
  • RioCard Social
  • Laudo médico com CID

👤 Acompanhante:

  • Permitido quando previsto em laudo
  • Deve também ter biometria e benefício aprovado

🧩 Transtorno do Espectro Autista (TEA)

  • Acesso ao Camarote da Inclusão (setor 33/34)
  • Entrada pelo Portão 3

📄 Documentos:

  • Laudo médico
  • CipTEA

👤 Acompanhante:

  • Obrigatório para menores
  • Precisa estar cadastrado e aprovado

🚪 Acesso ao estádio por setor

  • Arquibancada: Portões 5, 8 e 9
  • Gratuidade: Portões 5, 8 e 9
  • VIP e Camarote Inclusão: Portão 3
  • Social: Portão Principal e 19
  • Visitante: Portão 11

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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