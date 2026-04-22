O Vasco divulgou as informações para a venda de ingressos do confronto diante do Olimpia, válido pela Copa Sul-Americana. A partida será realizada no dia 30 de abril de 2026, às 19h, em São Januário. Para este jogo, será obrigatório apresentar o QR-Code do ingresso para acesso ao entorno do estádio, além do reconhecimento facial para entrada.

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📅 Informações da partida ente Vasco x Olímpia

Data: 30/04/2026

30/04/2026 Horário: 19h

19h Local: São Januário

São Januário Abertura dos portões: 17h

17h Fechamento: Ao fim do primeiro tempo

🎟️ Venda de ingressos

Abertura para sócios: 22/04 às 10h

22/04 às 10h Público geral e visitante: 22/04 às 20h

22/04 às 20h Encerramento: 30/04 às 19h45

🌐 Onde comprar:

Sócio Gigante: site oficial e VascoAPP

Sócio Estatutário: site

Público geral: Eleven Tickets

⏰ Ondas de compra (prioridade por planos)

22/04 – 10h: Estatutário e Dinamite Eterno

22/04 – 11h: Gigante ★★★★★

22/04 – 12h: Gigante ★★★★

22/04 – 14h: Gigante ★★★

22/04 – 16h: Gigante ★★ e Norte a Sul

22/04 – 18h: Camisas Negras e Coração Infantil

22/04 – 20h: Público geral e visitante

24/04 – 10h: Gratuidade

💰 Valores dos ingressos para Vasco x Olímpia

🏟️ Arquibancada

Gigante ★★★★★: R$ 30

Gigante ★★★★: R$ 36

Gigante ★★★: R$ 42

Gigante ★★: R$ 48

Estatutário / Norte a Sul: R$ 60

Camisas Negras: R$ 84

Público geral: R$ 120 (meia: R$ 60)

⭐ VIP

Gigante ★★★★★: R$ 40

Gigante ★★★★: R$ 48

Gigante ★★★: R$ 56

Gigante ★★: R$ 64

Estatutário / Norte a Sul: R$ 80

Camisas Negras: R$ 112

Público geral: R$ 160 (meia: R$ 80)

🪑 Social

Gigante ★★★★★: R$ 50

Gigante ★★★★: R$ 60

Gigante ★★★: R$ 70

Gigante ★★: R$ 80

Estatutário / Norte a Sul: R$ 100

Camisas Negras: R$ 140

Público geral: R$ 200 (meia: R$ 100)

🟡 Visitante

Inteira: R$ 120

Meia: R$ 60

São Januário antes da partida entre Vaso e Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)

📲 Acesso ao ingresso (QR-Code obrigatório)

Após a compra, o torcedor deve acessar o carrinho

Clicar em "Gerar Ingressos"

O QR-Code será exibido e deverá ser apresentado no dia do jogo

⚠️ Importante

QR-Code é obrigatório para acesso ao entorno do estádio

Manter brilho do celular no máximo

Não haverá acesso sem o código

🧬 Biometria facial obrigatória

Entrada no estádio será feita exclusivamente por reconhecimento facial

Cadastro deve ser feito previamente no sistema

✔️ Passo a passo

Acessar cadastro no site correspondente

Ir na aba "Biometria"

Enviar documento

Aguardar confirmação por e-mail

👥 Convidados:

Devem criar conta como público geral

Fazer biometria

Ser vinculados pelo sócio titular

Não é possível trocar após vinculação

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🎫 Gratuidades para Vasco x Olímpia (resgate online – 24/04, 10h às 18h)

👶 Crianças (3 a 11 anos)

Vinculadas a um adulto com ingresso

Apenas setor arquibancada

Até 2 anos: não precisa resgatar

👴 Idosos (60+)

Documento com foto obrigatório

♿ Pessoas com Deficiência (PCD)

Necessário cadastro e aprovação de benefício

Documentos aceitos: Cartão PCD

RioCard Social

Laudo médico com CID

👤 Acompanhante:

Permitido quando previsto em laudo

Deve também ter biometria e benefício aprovado

🧩 Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Acesso ao Camarote da Inclusão (setor 33/34)

Entrada pelo Portão 3

📄 Documentos:

Laudo médico

CipTEA

👤 Acompanhante:

Obrigatório para menores

Precisa estar cadastrado e aprovado

🚪 Acesso ao estádio por setor

Arquibancada: Portões 5, 8 e 9

Gratuidade: Portões 5, 8 e 9

VIP e Camarote Inclusão: Portão 3

Social: Portão Principal e 19

Visitante: Portão 11

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