Vasco divulga informações de ingressos para duelo com o Olimpia na Sul-Americana
Equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (30), em São Januário
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O Vasco divulgou as informações para a venda de ingressos do confronto diante do Olimpia, válido pela Copa Sul-Americana. A partida será realizada no dia 30 de abril de 2026, às 19h, em São Januário. Para este jogo, será obrigatório apresentar o QR-Code do ingresso para acesso ao entorno do estádio, além do reconhecimento facial para entrada.
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📅 Informações da partida ente Vasco x Olímpia
- Data: 30/04/2026
- Horário: 19h
- Local: São Januário
- Abertura dos portões: 17h
- Fechamento: Ao fim do primeiro tempo
🎟️ Venda de ingressos
- Abertura para sócios: 22/04 às 10h
- Público geral e visitante: 22/04 às 20h
- Encerramento: 30/04 às 19h45
🌐 Onde comprar:
- Sócio Gigante: site oficial e VascoAPP
- Sócio Estatutário: site
- Público geral: Eleven Tickets
⏰ Ondas de compra (prioridade por planos)
- 22/04 – 10h: Estatutário e Dinamite Eterno
- 22/04 – 11h: Gigante ★★★★★
- 22/04 – 12h: Gigante ★★★★
- 22/04 – 14h: Gigante ★★★
- 22/04 – 16h: Gigante ★★ e Norte a Sul
- 22/04 – 18h: Camisas Negras e Coração Infantil
- 22/04 – 20h: Público geral e visitante
- 24/04 – 10h: Gratuidade
💰 Valores dos ingressos para Vasco x Olímpia
🏟️ Arquibancada
- Gigante ★★★★★: R$ 30
- Gigante ★★★★: R$ 36
- Gigante ★★★: R$ 42
- Gigante ★★: R$ 48
- Estatutário / Norte a Sul: R$ 60
- Camisas Negras: R$ 84
- Público geral: R$ 120 (meia: R$ 60)
⭐ VIP
- Gigante ★★★★★: R$ 40
- Gigante ★★★★: R$ 48
- Gigante ★★★: R$ 56
- Gigante ★★: R$ 64
- Estatutário / Norte a Sul: R$ 80
- Camisas Negras: R$ 112
- Público geral: R$ 160 (meia: R$ 80)
🪑 Social
- Gigante ★★★★★: R$ 50
- Gigante ★★★★: R$ 60
- Gigante ★★★: R$ 70
- Gigante ★★: R$ 80
- Estatutário / Norte a Sul: R$ 100
- Camisas Negras: R$ 140
- Público geral: R$ 200 (meia: R$ 100)
🟡 Visitante
- Inteira: R$ 120
- Meia: R$ 60
📲 Acesso ao ingresso (QR-Code obrigatório)
- Após a compra, o torcedor deve acessar o carrinho
- Clicar em "Gerar Ingressos"
- O QR-Code será exibido e deverá ser apresentado no dia do jogo
⚠️ Importante
- QR-Code é obrigatório para acesso ao entorno do estádio
- Manter brilho do celular no máximo
- Não haverá acesso sem o código
🧬 Biometria facial obrigatória
- Entrada no estádio será feita exclusivamente por reconhecimento facial
- Cadastro deve ser feito previamente no sistema
✔️ Passo a passo
- Acessar cadastro no site correspondente
- Ir na aba "Biometria"
- Enviar documento
- Aguardar confirmação por e-mail
👥 Convidados:
- Devem criar conta como público geral
- Fazer biometria
- Ser vinculados pelo sócio titular
- Não é possível trocar após vinculação
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🎫 Gratuidades para Vasco x Olímpia (resgate online – 24/04, 10h às 18h)
👶 Crianças (3 a 11 anos)
- Vinculadas a um adulto com ingresso
- Apenas setor arquibancada
- Até 2 anos: não precisa resgatar
👴 Idosos (60+)
- Documento com foto obrigatório
♿ Pessoas com Deficiência (PCD)
- Necessário cadastro e aprovação de benefício
- Documentos aceitos:
- Cartão PCD
- RioCard Social
- Laudo médico com CID
👤 Acompanhante:
- Permitido quando previsto em laudo
- Deve também ter biometria e benefício aprovado
🧩 Transtorno do Espectro Autista (TEA)
- Acesso ao Camarote da Inclusão (setor 33/34)
- Entrada pelo Portão 3
📄 Documentos:
- Laudo médico
- CipTEA
👤 Acompanhante:
- Obrigatório para menores
- Precisa estar cadastrado e aprovado
🚪 Acesso ao estádio por setor
- Arquibancada: Portões 5, 8 e 9
- Gratuidade: Portões 5, 8 e 9
- VIP e Camarote Inclusão: Portão 3
- Social: Portão Principal e 19
- Visitante: Portão 11
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