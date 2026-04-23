Vasco tenta quebrar tabu histórico contra o Corinthians na Neo Química Arena

O Vasco volta a campo neste domingo (26), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Corinthians, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida, disputada na Neo Química Arena, reúne ingredientes que vão além dos três pontos, com reencontros e um histórico desfavorável ao time carioca.

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O duelo marca o reencontro com Fernando Diniz, ex-treinador vascaíno, além de ter gosto de revanche após o confronto entre as equipes na última edição da Copa do Brasil, quando o clube paulista levou a melhor e ficou com o título.

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Para sair com a vitória, o Vasco, comandado por Renato Gaúcho, precisará encerrar um incômodo tabu: nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena, inaugurada em 2014. Desde então, foram nove confrontos no estádio, com sete vitórias do time paulista e dois empates — incluindo o 0 a 0 na partida de ida da final da Copa do Brasil de 2025.

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O retrospecto negativo fora de casa vai ainda mais longe. A última vitória vascaína como visitante contra o Corinthians aconteceu em novembro de 2007, pelo Brasileirão, no Estádio do Pacaembu. Na ocasião, o atacante Alan Kardec marcou o gol que garantiu o triunfo cruz-maltino.

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No histórico geral com mando corintiano, a vantagem também é clara: em 57 partidas, o Corinthians soma 27 vitórias, contra nove do Vasco, além de 21 empates. Diante desse cenário, o Vasco entra em campo pressionado não apenas pela tabela, mas também pelo peso de um jejum que já dura quase duas décadas.

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Nuno Moreira na primeira partida entre Corinthians x Vasco na final da Copa da Brasil de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Neo Química Arena confirmada como palco de Corinthians x Vasco

O confronto está confirmado para acontecer na Neo Química Arena, mesmo após a punição aplicada ao clube paulista pelo STJD. O tribunal determinou a perda de um mando de campo e multa de R$ 80 mil após um episódio de racismo registrado no clássico contra o Palmeiras.

Na ocasião, o goleiro Carlos Miguel foi alvo de ofensas racistas vindas das arquibancadas, o que motivou a punição ao Corinthians. Apesar da decisão, o clube argumenta que ainda existe prazo para a homologação oficial da penalidade e, por isso, mantém o entendimento de que poderá atuar normalmente em seu estádio. A diretoria confirmou a utilização da Neo Química Arena para o duelo deste domingo (26), às 16h (de Brasília), e abriu a venda de ingressos sem restrições.

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