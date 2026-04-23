Vasco se prepara para reencontro com Fernando Diniz em duelo com o Corinthians
Partida também será a reedição da final da Copa do Brasil de 2025
Após a vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, o Vasco muda o foco para o Campeonato Brasileiro. Como já destacou o técnico Renato Gaúcho, a competição nacional é a principal prioridade do clube na temporada de 2026.
Pela 13ª rodada, o Cruz-Maltino terá um reencontro marcante: enfrentará o Corinthians, comandado por Fernando Diniz, ex-treinador vascaíno. Diniz deixou o clube em fevereiro deste ano, após uma sequência de resultados negativos. Em 2025, apesar das oscilações, levou o Vasco à final da Copa do Brasil, justamente contra o Corinthians, equipe que assumiu em abril.
💰 Aposte na partida entre Vasco e Corinthians pelo Brasileirão!
O retrospecto contra Diniz é favorável ao Vasco. Em 13 confrontos contra equipes dirigidas pelo treinador — Fluminense, São Paulo e Oeste —, o clube soma seis vitórias, quatro empates e três derrotas. Já no duelo direto entre os técnicos, a vantagem também é de Renato Gaúcho: em 11 partidas, são seis vitórias do atual comandante cruz-maltino, quatro empates e apenas um triunfo de Diniz, registrado em 2019, quando o Fluminense venceu o Grêmio em um movimentado 5 a 4.
O confronto deste domingo (26), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, será marcado pelo reencontro do Vasco com Fernando Diniz, que volta a enfrentar o ex-clube poucos meses após sua saída. Além disso, o duelo também ganha contornos de revanche recente, já que será o primeiro encontro entre o Cruz-Maltino e o Corinthians desde a final da Copa do Brasil de 2025, aumentando o peso da partida pelo Campeonato Brasileiro.
