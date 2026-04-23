Apesar de punição, Corinthians mantém jogo contra o Vasco na Neo Química Arena
Clube se apoia em prazo para homologação da pena e abre venda de ingressos
O confronto entre Corinthians e Vasco, válido pelo Brasileirão, deve acontecer normalmente na Neo Química Arena, apesar da punição recente imposta ao clube paulista pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).
O Corinthians foi julgado na última sexta-feira (17) pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD em razão dos incidentes ocorridos no clássico contra o Palmeiras, disputado no domingo anterior (12). Entre as penalidades aplicadas, a mais severa foi a perda de um mando de campo, além de multa de R$ 80 mil, motivada por um caso de racismo registrado durante a partida.
Na ocasião, o goleiro Carlos Miguel foi alvo de ofensas racistas vindas de um torcedor na arquibancada no segundo tempo do jogo. O episódio gerou forte repercussão e resultou na punição ao clube paulista. Apesar da decisão, o Corinthians sustenta que há um prazo de até dez dias úteis para a homologação oficial de punições desse tipo, o que, segundo o clube, ainda não teria sido concluído.
Durante o treino aberto a imprensa do Timão nesta quinta-feira (23), o diretor de futebol do clube, Marcelo Paz, confirmou ao Lance! que o o estádio será utilizado na partida. Assim, o clube do Parque São Jorge abriu normalmente a venda de ingressos nesta quinta, confirmando a Neo Química Arena como palco da partida contra o Vasco, neste domingo (26), às 16h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
