menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Nacional

Apesar de punição, Corinthians mantém jogo contra o Vasco na Neo Química Arena

Clube se apoia em prazo para homologação da pena e abre venda de ingressos

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Guilherme Lesnok
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/04/2026
13:19
Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Foto: Luiz Araújo/Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O confronto entre Corinthians e Vasco, válido pelo Brasileirão, deve acontecer normalmente na Neo Química Arena, apesar da punição recente imposta ao clube paulista pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

continua após a publicidade

O Corinthians foi julgado na última sexta-feira (17) pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD em razão dos incidentes ocorridos no clássico contra o Palmeiras, disputado no domingo anterior (12). Entre as penalidades aplicadas, a mais severa foi a perda de um mando de campo, além de multa de R$ 80 mil, motivada por um caso de racismo registrado durante a partida.

Na ocasião, o goleiro Carlos Miguel foi alvo de ofensas racistas vindas de um torcedor na arquibancada no segundo tempo do jogo. O episódio gerou forte repercussão e resultou na punição ao clube paulista. Apesar da decisão, o Corinthians sustenta que há um prazo de até dez dias úteis para a homologação oficial de punições desse tipo, o que, segundo o clube, ainda não teria sido concluído.

continua após a publicidade

Corinthians trabalha de olho no Vasco da Gama (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/FolhaPress)

💸 Aposte Corinthians x Vasco pelo Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Durante o treino aberto a imprensa do Timão nesta quinta-feira (23), o diretor de futebol do clube, Marcelo Paz, confirmou ao Lance! que o o estádio será utilizado na partida. Assim, o clube do Parque São Jorge abriu normalmente a venda de ingressos nesta quinta, confirmando a Neo Química Arena como palco da partida contra o Vasco, neste domingo (26), às 16h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias