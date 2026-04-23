Pedrinho reposta crítica à Bap após fala do presidente do Flamengo sobre o Vasco

A troca de farpas nos bastidores do futebol brasileiro ganhou um novo capítulo. O presidente do Vasco, Pedrinho, voltou a criticar publicamente Luiz Eduardo Baptista após novas declarações do mandatário do Flamengo envolvendo o clube Cruz-maltino.

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Nesta quinta-feira (23), Bap questionou o empréstimo de cerca de R$ 80 milhões feito ao Vasco pela Crefisa, antiga patrocinadora do Palmeiras, levantando a possibilidade de conflito de interesses. O dirigente rubro-negro também citou a negociação em andamento para a venda de parte da SAF vascaína a Marcos Lamacchia, ligado à família da presidente palmeirense, Leila Pereira.

As declarações fizeram Pedrinho reagir nas redes sociais. O presidente do Vasco republicou um vídeo do dia 6 de abril, quando já havia criticado duramente Bap após reunião na CBF sobre a criação de uma liga única de clubes.

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Na ocasião, o dirigente vascaíno classificou o rival como "arrogante e prepotente" e afirmou que houve insinuações graves envolvendo o caráter de profissionais do clube. Pedrinho destacou que Bap teria sugerido, ainda que de forma indireta, relação entre o empréstimo da Crefisa e a derrota do Vasco por 3 a 0 para o Palmeiras, em um momento decisivo da temporada passada.

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— Recentemente, o presidente do Flamengo, estou falando da pessoa e não da instituição, falou diversas vezes, com sua prepotência e arrogância, num tom que não me agrada. Mas eu esperei e escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo e eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo, mas sim, de uma forma indireta, ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco de 3 a 0 para o Palmeiras — disse Pedrinho no vídeo repostado.

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Presidente do Vasco, Pedrinho, repostando vídeo de declaração contra o Bap, do Flamengo. (Foto: Reprodução)

O dirigente também criticou a postura de Bap ao discutir a criação de uma liga unificada no futebol brasileiro, questionando a capacidade de liderança diante desse tipo de declaração.

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Já na fala mais recente, Bap reforçou a defesa por maior transparência e regras claras na organização do futebol nacional. O presidente do Flamengo voltou a afirmar que o clube apoia a criação de uma liga, mas não concorda com práticas que considera inadequadas.

— A liga precisa ser construída com princípios claros. O Flamengo não vai compactuar com nada que não considere correto — afirmou.

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