Presidente do Flamengo, Bap contesta empréstimo de ex-patrocinadora do Palmeiras ao Vasco

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, defendeu a transparência de uma liga única, questionou nesta quinta-feira (23), o empréstimo de R$ 80 milhões que o Vasco recebeu da Crefisa, ex-patrocinadora do Palmeiras. Para o mandatário rubro-negro, há conflito de interesses.

continua após a publicidade

➡️ Com calendário apertado, Flamengo terá maratona de jogos fora do Rio; veja

Marcos Lamacchia, que é filho de José Roberto Lamacchia, marido da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e dono da Crefisa, negocia a compra de 90% da SAF do Cruz-Maltino por pouco mais de R$ 2 bilhões. As conversas avançaram e existe a expectativa de que o acordo seja selado.

- Flamengo sempre foi a favor de uma liga nacional. Isso é bom que seja dito para todo mundo. O que acontece é que, quando você vai se juntar com alguém, quando vai casar, vou criar uma metáfora aqui para todo mundo entender, o casamento na comunhão parcial de bens funciona assim: o que você tem é seu, o que você vai construir de novo vai ser dividido de igual maneira. Quando você casa com alguém, e esse alguém quer invadir o que você tem, o nome disso é desapropriação ou invasão - iniciou o presidente do Flamengo, durante participação no CBC & Clubes Expo, organizada pelo Comitê Brasileiros de Clubes, em Campinas.

continua após a publicidade

- O Flamengo é contra isso, é uma questão de princípio, nada contra ou a favor da liga. É óbvio que o Flamengo é a favor da liga. A liga pode duplicar, triplicar o valor do dinheiro do futebol no Brasil. O problema é que forma você vai fazer. Vamos falar especificamente do caso de Palmeiras e Vasco. No mundo inteiro você tem legislações que não pode o mesmo dono ter dois clubes. "Ah, mas ali não tem propriedade cruzada". Claro que tem, e a legislação nacional é clara em relação a isso - continuou Bap.

- Qual instituição financeira vai emprestar dinheiro para vocês e pedir como garantia o título da sua dívida? Quem faria isso? Só quem quiser tomar conta da sua casa. Só olhar o caso do empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama. Qual foi a garantia solicitada? Eu, se fosse banqueiro, pedia o estádio de São Januário, que é um ativo real, como garantia. Quem poderia pedir ações da SAF como garantia? Talvez quem queira assumir a SAF do Vasco. Acho que isso é muito claro e óbvio - afirmou o presidente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️Qual será o destino do Flamengo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

Ainda em relação ao assunto, Bap disse que a Liga tem que existir em cima de propósitos, princípios e valores transparentes para todo mundo. Ele reafirmou que o Flamengo não é contra a Liga, mas que o clube "não vai compactuar com nada que ele ache que não seja correto, decente, ainda que outros clubes fiquem incomodados" e se escondam atrás de subterfúgios de que o Flamengo é contra a liga. Isso é uma grande bobagem".

Atlético-MG x Flamengo

🔥 Aposte na vitória do Flamengo com SuperOdd @2.00

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.