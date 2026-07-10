Hugo Moura encaminha sua saída do Vasco para o futebol saudita
Volante vai defender o Al-Fayha após rescisão amigável
O Vasco encaminhou a saída do volante Hugo Moura para o Al-Fayha, da Arábia Saudita. O jogador, que tinha vínculo com o clube até o fim de 2026, mas deve realizar uma rescisão amigável com o clube carioca. A transferência do atleta atende a um pedido do técnico Fábio Carille, que comanda a equipe saudita, e abre um espaço importante na folha salarial do Cruz-Maltino. A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil A Hora do Vasco e confirmada pelo portal Lance!.
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Hugo Moura chegou ao Vasco em abril de 2024, inicialmente emprestado pelo Athletico-PR. No fim daquela temporada, com as metas contratuais atingidas, foi adquirido em definitivo. Um dos atletas mais longevos do atual elenco vascaíno, o volante construiu números sólidos: o Cruz-Maltino foi o clube pelo qual mais atuou na carreira, somando 119 jogos, quatro gols e 11 assistências.
Vasco se vê "travado" por reforços
Apesar do alívio financeiro com a saída do volante, o cenário para a chegada de novas peças é de incerteza. Até o momento, o único reforço garantido para o segundo semestre é o lateral-esquerdo Paulinho (ex-América-MG). O atleta já assinou um pré-contrato, encontra-se regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.
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O grande obstáculo do Vasco neste momento transcende as quatro linhas. O avanço das contratações esbarrou em um imbróglio institucional. Com o recente afastamento do presidente Pedrinho, todas as movimentações financeiras e de transferências de atletas precisam agora passar pelo crivo do interventor nomeado pela Justiça, que atualmente é Athos Neves.
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Enquanto tenta blindar o elenco das turbulências políticas dos bastidores, o Vasco se prepara para o retorno aos gramados. A equipe volta a jogar na próxima quinta-feira (16), contra o Vitória. A partida, que será disputada no estádio do Barradão, é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca a retomada oficial do calendário de clubes após a pausa para a Copa do Mundo.
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