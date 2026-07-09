logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Sindicato vê risco à recuperação judicial do Vasco após decisão sobre a SAF

Entidade que representa empregados de clubes manifesta preocupação com pagamento de dívidas

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 22:01
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco
Afastado do comando do Vasco por decisão judicial, Pedrinho aguarda o desfecho da disputa (Foto Matheus Lima / Vasco)

O Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (Sindeclubes) divulgou uma nota pública na qual manifesta preocupação com a decisão liminar que afastou o Conselho de Administração da SAF do Vasco. Segundo a entidade, a medida gera insegurança quanto ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e pode colocar em risco o pagamento de milhares de credores trabalhistas que aguardam há anos pelo recebimento de seus créditos.

  • São Januário - estádio do Vasco

    Justiça mantém Pedrinho afastado da SAF do Vasco e nomeia novo interventor

    Vasco
    Há 1 dia
  • Presidente Pedrinho durante a apresentação do meia Philippe Coutinho

    Conselheiros do Vasco divulgam manifesto de apoio a Pedrinho

    Vasco
    Há 1 dia
  • Pedrinho durante coletiva do Vasco com casaco preto nas costas vestindo camisa preta

    Entenda os argumentos do recurso para derrubar liminar que afastou Pedrinho da Vasco SAF

    Vasco
    Há 2 dias

    • De acordo com o sindicato, a decisão ocorre em um momento considerado decisivo para o clube e pode comprometer a continuidade do processo de recuperação financeira. A entidade afirma que a preservação da estabilidade da gestão é importante para garantir a execução do Plano de Recuperação Judicial homologado pela Justiça.

    continua após a publicidade

    📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

    Sindicato cita preocupação com retorno da 777 Partners

    Na manifestação, o Sindeclubes afirma que a preocupação é ampliada pelo retorno do controle societário à 777 Partners. Segundo o sindicato, o grupo enfrenta litígios judiciais nos Estados Unidos, acusações públicas de irregularidades na condução de seus negócios e um quadro amplamente divulgado de insolvência financeira, com ativos submetidos a medidas constritivas.

  • Deschamps abraça Mbappé após vitória da França

    Deschamps explica saída de Mbappé na vitória da França: 'Fica mais difícil'

    França
    Há 2 minutos
  • Time de Portugal no vestiário após eliminação contra a Espanha (Foto: Reprodução/X/@brunofernandes)

    Craque de Portugal é sincero após eliminação: 'Desiludido'

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 minutos
  • Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Astro da Inglaterra sofre lesão e vira dúvida antes de duelo decisivo na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 26 minutos

    • O sindicato também demonstra preocupação com a nomeação de uma interventora para administrar a SAF. Na nota, a entidade afirma que não há experiência conhecida da profissional na gestão de futebol de alto rendimento, o que, em sua avaliação, amplia os riscos em um momento estratégico da temporada.

    continua após a publicidade

    Nota aponta possíveis impactos financeiros

    O Sindeclubes destaca que o Vasco disputa competições capazes de gerar receitas extraordinárias, como a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Segundo a entidade, um eventual enfraquecimento da gestão pode comprometer premiações e arrecadações provenientes desses torneios, afetando a continuidade do processo de recuperação financeira.

    A nota também afirma que um eventual rebaixamento à Série B provocaria uma redução significativa das receitas do clube, cenário que, de acordo com o sindicato, colocaria em risco a capacidade de cumprir integralmente o Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores.

    continua após a publicidade

    Entidade destaca resultados da gestão afastada

    Na avaliação do Sindeclubes, a gestão da SAF afastada pela decisão judicial apresentou resultados concretos na reorganização institucional e financeira do Vasco. Como exemplo, a entidade cita a aprovação do Plano de Recuperação Judicial por aproximadamente 98% dos credores, além dos balanços divulgados e da recuperação da credibilidade da instituição.

    O sindicato também reconhece os esforços da atual gestão do Vasco para solucionar os passivos da instituição. Segundo a nota, poucas recuperações judiciais de clubes brasileiros acompanhadas pela entidade apresentaram um nível semelhante de comprometimento com a reconstrução institucional e financeira.

    continua após a publicidade

    Sindicato defende retomada da governança

    Ao concluir a manifestação, o Sindeclubes defende o restabelecimento da atual estrutura de governança da SAF do Vasco. Para a entidade, essa medida representa a alternativa que melhor preserva a estabilidade da gestão, a geração de receitas, a continuidade do processo de recuperação judicial e o cumprimento integral do plano aprovado, em benefício de todos os credores trabalhistas e dos colaboradores ativos.

    Estádio de São Januário durante a pausa da Copa do Mundo
    Estádio de São Januário durante a pausa da Copa do Mundo (Foto: Pedro Cobalea)

    Veja a íntegra da nota do Sindeclubes

    O SINDECLUBES manifesta sua profunda preocupação com a decisão liminar que afastou o Conselho de Administração da SAF.
    A medida gera enorme insegurança quanto ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, colocando em risco o pagamento de milhares de credores trabalhistas que aguardam há anos a satisfação de seus créditos.
    A preocupação é agravada pelo retorno do controle societário à 777 Partners, grupo que enfrenta graves litigos judiciais nos Estados Unidos, acusações públicas de irregularidades na condução de seus negócios e um quadro amplamente divulgado de insolvência financeira, com ativos submetidos a medidas constritivas, bem como pela nomeação de uma interventora sem experiência conhecida na gestão do futebol profissional de alto rendimento.
    O Vasco vive um momento decisivo da temporada. Um eventual enfraquecimento da gestão poderá comprometer receitas extraordinárias fundamentais, como premiações e arrecadações decorrentes da Copa do Brasil e da CONMEBOL Sul-Americana. Da mesma forma, um eventual rebaixamento à Série B representaria uma drástica redução das receitas, colocando em sério risco a continuidade do processo de recuperação e a capacidade de cumprimento integral do Plano aprovado pelos credores.
    O SINDECLUBES registra que a atual gestão da SAF, liderada pelo presidente do associativo e pelo Conselho de Administração ora afastado, apresentou resultados concretos de reorganização institucional e financeira. A expressiva aprovação do Plano de Recuperação Judicial por aproximadamente 98% dos credores, aliada aos balanços divulgados e à recuperação da credibilidade da instituição, demonstra que a SAF passou a trilhar um caminho consistente de reestruturação, ciente de que a recuperação de uma empresa recebida em situação extremamente delicada não se realiza da noite para o dia.
    O SINDECLUBES também reconhece os esforços e empenho da atual gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama e SAF Vasco da Gama em resolver as questões dos passivos do Clube. Na experiência deste sindicato, acompanhando recuperações judiciais em diversos clubes brasileiros, raras vezes se encontrou uma gestão com tamanho comprometimento com a reconstrução institucional e financeira de uma entidade esportiva.
    Diante desse cenário, o SINDECLUBES entende que ser melhor aos colaboradores requer o restabelecimento da atual estrutura de governança da SAF, às suas funções, por entender que essa medida representa a alternativa que melhor preserva a estabilidade da gestão, a geração de receitas, a continuidade do processo de recuperação e, sobretudo, o cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial em benefício de todos os credores trabalhistas e aos colaboradores ativos.
    José Pinheiro dos Santos
    Presidente SINDECLUBES
    Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores

    Flamengo

    'É ilegal pela Fifa': Bap volta a criticar possível compra da SAF do Vasco por enteado de Leila

    Há 3 horas
    Athos de Andrade é sócio do escritório NFCS Advogados

    Vasco

    Escritório do novo interventor da Vasco SAF se manifesta após nomeação

    Há 7 horas
    Pedrinho Vasco

    Vasco

    Vasco SAF apresenta novo agravo contra intervenção judicial

    Há 8 horas
    Andrey Santos, ex-Vasco, em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução/X)

    Vasco

    Vasco volta a lucrar com Andrey Santos após transferência para o Manchester United

    Há 14 horas
    São Januário - estádio do Vasco

    Vasco

    Justiça mantém Pedrinho afastado da SAF do Vasco e nomeia novo interventor

    Há 1 dia
    Vasco

    Vasco

    Intervenção judicial trava venda do Vasco para Lamacchia, que exige antiga SAF

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)

    Negociação de ex-Vasco para o Manchester United chama atenção: 'Cemitério'

    Matheus Curopos durante partida da equipe sub-20 do Vasco

    Vasco iguala melhor campanha da história na primeira fase do Brasileiro Sub-20

    Presidente Pedrinho durante a apresentação do meia Philippe Coutinho

    Conselheiros do Vasco divulgam manifesto de apoio a Pedrinho

    Thiago Mendes durante treino do Vasco

    Vasco terá maratona com Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil

    Pedrinho durante coletiva do Vasco com casaco preto nas costas vestindo camisa preta

    Entenda os argumentos do recurso para derrubar liminar que afastou Pedrinho da Vasco SAF

    Andrés Gómez chega para a partida contra Gana ouvindo música

    Quanto Andrés Gómez já rendeu ao Vasco durante a Copa do Mundo?

    Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

    Vasco revela negociação com Gabriel Pec em agravo; entenda

    São Paulo e Vasco também se enfrentaram na Copa do Brasil 2025. (CBF/Divulgação)

    Confronto definido! Vasco recebe o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Jorginho comandando treinamento do Vasco

    Jorginho se coloca à disposição do Vasco: 'É uma convocação'

    Andrés Gómez é perseguido por defensores do Volta Redonda em duelo do Carioca

    Quem vale mais? Confira os cinco jogadores mais caros do Vasco no mercado

    Gabriel Pec comemora hat-trick pelo Los Angeles Galaxy (Foto: Reprodução Instagram)

    Transferência de Gabriel Pec para o Cruzeiro pode beneficiar os cofres do Vasco

    Lourdes recebe homenagem após alcançar a marca de maior artilheira do Vasco. (Vasco/Divulgação)

    Lourdes faz história e assume posto de maior artilheira estrangeira do Vasco

    Arthur Chaves durante o hino do Brasil antes de partida da Seleção sub-23

    Com negociações congeladas, Vasco corre risco de perder alvos para rivais