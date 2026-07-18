Espanha cancela treino na véspera da final da Copa do Mundo devido à tempestade
Seleção espanhola optou por preservar atletas após alerta de raios em Nova Jersey
Na véspera da final da Copa do Mundo, a Espanha teve seu treino cancelado devido à chuva e a um alerta de tempestade, neste sábado. Assim como os espanhóis, a Argentina teve também treino marcado para esta tarde e também teve seu treino adiado. Porém, a seleção espanhola optou por cancelar as atividades, enquanto a Argentina seguiu o planejamento e foi a campo para finalizar a preparação para a grande decisão do Mundial, que acontecerá amanhã (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
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Mesmo já com o alerta em vigor, as atividades estavam previstas para acontecer às 12h e 12h30 (de Brasília), mas, devido às fortes chuvas com alta quantidade de água e presença de raios, os organizadores de segurança informaram às seleções que só haveria uma liberação para levar os atletas a campo entre 13h15 e 14h (de Brasília). Sem previsão de melhora das condições climáticas, a Espanha optou por cancelar a atividade. Apesar do problema do tempo, a Argentina treinou e encerrou a preparação para a decisão.
Fator físico
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As campanhas da Espanha e Argentina se divergem quando o assunto é o desgaste físico. Diferentemente dos espanhóis, que venceram todos os seus confrontos eliminatórios na Copa do Mundo ainda nos períodos regulamentares, o mata-mata do Mundial cobrou um preço físico alto para os argentinos.
Com duas prorrogações a mais (contra Cabo Verde e Suíça), a Argentina atuou por 60 minutos a mais do que a Espanha, sem contar a forte intensidade exigida nos demais confrontos contra Egito e Inglaterra, duas vitórias de virada que só foram decididas nos momentos finais e também exigiram forte pressão e muito esforço da equipe de Lionel Scaloni.
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Já a Espanha de Luis de la Fuente teve um caminho mais tranquilo. Mesmo que tenha suado bastante contra Portugal, com uma vitória mínima por 1 a 0, e evitado uma prorrogação nos minutos finais contra a Bélgica, o fato é que a Espanha chega bem menos exigida e mais preservada fisicamente.
Diante da Espanha, o histórico dos hermanos pode cobrar seu preço, principalmente se a Argentina precisar passar boa parte do jogo sem a bola, cenário que parece ser o mais provável diante das características das equipes e pelo que se propõem. Apesar de a Argentina ter jogadores de qualidade e também gostar de ficar com a bola, a Espanha costuma controlar a posse e impor um ritmo intenso de circulação, obrigando os adversários a desgastes constantes. Caso o duelo volte a se estender até a prorrogação, o fator físico pode novamente ganhar protagonismo.
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