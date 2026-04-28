Tenistória relembra uma marca amarga de Guga Kuerten em Madri

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Guga Kuerten, único brasileiro a vencer torneios Masters 1000 (na época, chamados de Masters Series), com cinco troféus, conquistou 109 de suas 358 vitórias na carreira em eventos desse nível. O ex-líder do ranking mundial e tricampeão de Roland Garros disputou competições desse patamar em 10 cidades diferentes, e apenas em Madri que o catarinense não venceu um jogo sequer.

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Guga estreou na capital espanhola no ano do lançamento do torneio, em 2002. Então 35 do mundo, o brasileiro foi superado pelo tailandês Paradorn Srichaphan (28º), por duplo 6/4 na estreia em Madri. No duelo, o tenista asiático (ex-número 9 do mundo) aproveitou as duas chances que teve, uma em cada sets, de quebrar o serviço do ídolo do Brasil para sacramentar a vitória. O ex-líder do ranking, por sua vez, não teve breaks em toda a partida.

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No ano seguinte, Guga era o 20º do mundo, saiu de bye na primeira rodada, mas acabou superado, em seguida, pelo chileno Nicolas Massu (21º), que vinha de vitória sobre o espanhol Fernando Verdasco. Ao contrário do revés da temporada anterior, para Srichaphan, o tricampeão de Roland Garros teve nada menos que seis breaks em todo o duelo, mas só aproveitou um deles. Já o rival converteu três das 11 oportunidades que teve para levar a melhor no serviço do brasileiro. Massu, inclusive, chegou, naquela semana, à sua única final desse nível, perdendo o título para o anfitrião Juan Carlos Ferrero (ex-número 1 do mundo).

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O tenista chileno, inclusive, venceu dois dos quatro jogos contra Guga. Em 2004, o brasileiro foi superado pelo rival, no último embate entre ambos, na estreia das Olimpíadas de Atenas na Grécia, onde Massu (14º) conquistou o maior título da carreira, o ouro. O tricampeão de Roland Garros, por sua vez, eliminou o adversário na terceira rodada do US Open de 2002 e na segunda fase de Tóquio, dois anos antes.

Já Srichaphan levou a melhor nas duas ocasiões em que enfrentou o ídolo brasileiro. A última foi na terceira rodada do Australian Open de 2004.

Os cinco títulos de Guga em Masters 1000

Se passou em branco na capital espanhola, Guga ergueu o troféu duas vezes em Monte Carlo (1999 e 2001), outra em Roma (1999), uma em Cincinnati (2001) e também no extinto Masters 1000 de Hamburgo (em 2000).