Uma barreira burocrática interrompeu o cronograma imediato de João Fonseca. O tenista carioca não disputará o Challenger 175 de Aix-en-Provence, na França, devido a um conflito de datas e normas do torneio. Como o brasileiro ainda estava em quadra pelo Masters 1000 de Madri na noite de domingo (26), momento em que ocorreu o sorteio da chave em solo francês, ele foi impedido pelo regulamento de permanecer na lista de participantes da competição.

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A derrota de Fonseca na terceira rodada em Madri selou o destino: sem tempo hábil para cumprir os requisitos de inscrição, o jovem de 19 anos aproveitará os próximos dias para treinar. Seu retorno oficial às quadras será no Masters 1000 de Roma, na Itália, com estreia prevista para os dias 8 ou 9 de maio. Assim como na Espanha, Fonseca entrará direto na segunda rodada como cabeça de chave.

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Estrelas na França e presença brasileira no quali

Mesmo sem a presença do atual 29º do mundo, o torneio de Aix-en-Provence ostenta um elenco de peso no saibro. Veteranos ilustres como Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov receberam convites da organização, juntando-se a nomes como David Goffin e Roberto Bautista. Entre os principais favoritos estão o chileno Alejandro Tabilo e o norte-americano Alex Michelsen.

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O Brasil, contudo, ainda tem representação garantida. O brasiliense Paulo Saraiva (505º) conseguiu uma vaga de alternate (reserva) no qualificatório. Ele inicia sua caminhada nesta segunda-feira contra o francês Sascha Gueymard Wayenburg (262º), buscando uma vaga na chave principal.

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Rota para Roland Garros

O calendário de João Fonseca segue focado na preparação para o saibro de Paris. Após a disputa em Roma, o brasileiro embarca para o ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. Ambas as competições são fundamentais para o ajuste de ritmo antes de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, que terá início no dia 24 de maio.

João Fonseca momentos antes de estrear no Masters 1000 de Madri (Foto: Divulgação)

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