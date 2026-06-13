João Fonseca conhece rival da estreia em Halle e tem Zverev no caminho
Brasileiro enfrenta campeão de Roland Garros caso vença na estreia
O sorteio das chaves do ATP 500 de Halle definiu, neste sábado (13), o primeiro adversário de João Fonseca. O brasileiro estreia em duelo inédito com o alemão Yannick Hanfmann, atual 59º do ranking, ainda sem data e horário definidos. O torneio marca a abertura da temporada de grama.
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Caso vença na estreia, o número 1 do Brasil e 25º do mundo pode enfrentar Alexander Zverev, campeão de Roland Garros e principal cabeça de chave do torneio. O alemão estreia contra o tcheco Vít Kopřiva, 65º do ranking. Fonseca e Zverev se enfrentaram em abril deste ano, nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, e o brasileiro acabou derrotado por 2 sets a 1.
No ano passado, João Fonseca parou na estreia do ATP de Halle, após derrota por 2 sets a 1 para o italiano Flavio Cobolli e, portanto, tem poucos pontos a defender no torneio.
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João Fonseca joga nas duplas em Halle
João Fonseca recebeu convite para a chave de duplas do ATP 500 de Halle e jogará o qualificatório ao lado do alemão Daniel Altmaier. A parceria recebeu um convite e estreia neste sábado (13), por volta das 11h (horário de Brasília).
A participação no torneio de duplas é uma estratégia para acelerar a preparação do brasileiro, atual número 25 do mundo no ranking de simples, na grama, visando à disputa de Wimbledon. Os primeiros adversários de João e Daniel serão o tcheco Petr Nouza e o austríaco Neil Oberleitner. São necessárias duas vitórias para entrar na chave principal.
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