João Fonseca disputará torneio de duplas no ATP de Halle
Brasileiro inicia temporada na grama ao lado do alemão Daniel Altmaier
A caminhada de João Fonseca na temporada de grama acontecerá antes do esperado. O brasileiro recebeu convite para a chave de duplas do ATP 500 de Halle e jogará o qualificatório ao lado do alemão Daniel Altmaier. A parceria recebeu um convite e estreia neste sábado (13), por volta das 11h (horário de Brasília).
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A participação no torneio de duplas é uma estratégia para acelerar a preparação do brasileiro, atual número 25 do mundo no ranking de simples, na grama, visando à disputa de Wimbledon. Os primeiros adversários de João e Daniel serão o tcheco Petr Nouza e o austríaco Neil Oberleitner. São necessárias duas vitórias para entrar na chave principal.
Não é a primeira vez na temporada que João Fonseca disputa a chave de duplas. Durante o Rio Open, em fevereiro, o jovem foi campeão ao lado de Marcelo Melo.
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João Fonseca conhece adversário na estreia de simples
Ainda neste sábado (13), o sorteio da chave de simples definirá o primeiro adversário de João Fonseca no ATP 500 de Halle. Em 2025, o brasileiro parou na estreia do torneio alemão, após derrota para o italiano Flavio Cobolli. Além do último algoz, estão confirmados na chave principal nomes do top-10 como Alexander Zverev, Felix Aliassime, Ben Shelton e Taylor Fritz. A disputa começa na segunda-feira (15).
Após a disputa em Halle, Fonseca segue para a disputa do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, a partir do dia 22 de junho, antes de Wimbledon.
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