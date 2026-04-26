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João Fonseca lamenta postura após a segunda derrota seguida

Brasileiro perdeu para o espanhol Rafael Jodar por 2 a 1, neste domingo

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/04/2026
21:39
Atualizado há 3 minutos
João Fonseca na estreia do Masters 1000 de Madri contra o anfitrião Rafael Jodar (Foto: Thomas COEX / AFP)
imagem cameraJoão Fonseca na estreia do Masters 1000 de Madri contra o anfitrião Rafael Jodar (Foto: Thomas COEX / AFP)
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Neste domingo, após sair de bye na primeira rodada e avançar por W.O. na segunda, João Fonseca se despediu do Masters 1000 de Madri, ao ser superado pelo anfitrião Rafael Jodar (42º do mundo), por 7/6 (4), 4/6 e 6/1, em 2h07m.

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- Foi um jogo difícil, com os dois super bem desde o começo. Não joguei mal, mas poderia ter jogado melhor e ter tido melhor postura. Ainda mais no 3o set quando eu estava melhor. Não conduzi da melhor maneira. Fiquei tentando me motivar, mas já era tarde. Tenho que seguir trabalhando - reconheceu o número 1 do Brasil.

Após ter o saque quebrado no segundo game do set final, João Fonseca se irritou e destruiu a raquete:

Como se sabe, o carioca, de 19 anos, vinha de derrota nas quartas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha: 6/3, 3/6 e 6/3 para o americano (e campeão) Ben Shelton, também no saibro.

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Por ter alcançado a terceira rodada na capital espanhola, o número 1 do Brasil vai subir duas posições no ranking mundial, voltando ao 29º lugar. Seu próximo torneio é o Masters 1000 de Roma, que começa no dia 6 de maio. Ano passado, o carioca perdeu na estreia do evento para o húngaro Fabian Marozsan.

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Algoz elogia João Fonseca

Ainda em quadra, Jodar, que é um mês mais novo que o brasileiro, elogiou João Fonseca:

- Essas partidas são decididas por detalhes muito pequenos e pontos muito pequenos. Acho que fiz um ótimo trabalho nesses pontos, tentando jogar o meu jogo. Também quero parabenizá-lo pela partida e pela temporada. Ele está fazendo um trabalho incrível. Super feliz com a vitória. Vamos para a próxima.

Pela campanha até aqui, o jovem espanhol vai subindo oito posições no ranking, assumindo o 34º lugar, o melhor da carreira.

Nas oitavas de final de Madri, na terça-feira, o anfitrião enfrenta o tcheco Vit Kopriva (66º), que já assegurou um salto de 13 posições. Se perder na próxima rodada, o tenista da República Tcheca subirá para a 53ª colocação.

Gráfico mostra números da derrota de João Fonseca para Rafael Jodar em Madri (Reprodução)
Gráfico mostra números da derrota de João Fonseca para Rafael Jodar em Madri (Reprodução)



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