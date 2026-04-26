Atitude de João Fonseca em eliminação de Madri viraliza: 'Furioso'

O brasileiro João Fonseca perdeu na estreia do Master 1000 de Madri neste domingo (26). O revés aconteceu diante do anfitrião Rafael Jodar (42º do mundo), que venceu por 7/6 (4), 4/6 e 6/1. O próximo torneio do brasileiro (31º) é o Masters 1000 de Roma, a partir do dia 6 de maio, também no saibro.

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➡️ Veja os lances da derrota de João Fonseca no Masters 1000 de Madri

Durante a partida, o brasileiro se mostrou frustrado em diversas oportunidades. Em uma delas, João Fonseca chegou a se descontrolar e quebrar a própria raquete no saibro.

Determinada postura do tenista não passou despercebida nas redes sociais. Torcedores e fãs do atleta repercutiram a cena.

Veja abaixo:

Tradução: "Rip raquete do João Fonseca. Ele a destruiu".

João Fonseca e Rafael Jodar antes do jogo no Masters 1000 de Madri (Foto: Divulgação)

Detalhes da derrota de João Fonseca

Texto: Gustavo Loio

O jogo deste domingo foi bastante franco, por vezes nervoso (João Fonseca destruiu a raquete, ao ser quebrado no set decisivo), com dois tenistas que gostam de ir ao ataque. O brasileiro, principalmente, com sua potente direita, enquanto o rival tem no backhand sua principal arma. Nas arquibancadas, o clima era de Copa Davis, com torcedores para os dois lados.

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Abaixo, os números do confronto deste domingo, que mostram que o atleta da casa foi mais certeiro no ataque (28 a 20 nos winners, pontos vencedores) e mais preciso nos break points. Jodar aproveitou cinco das sete chances que teve, contra apenas uma em quatro de João Fonseca.

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Vale lembrar que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira saiu de bye na primeira rodada e, na segunda, contou com a desistência do croata Marin Cilic para avançar por W.O.