João Fonseca manda recado após segunda vitória em Wimbledon: 'Focado'
Brasileiro também elogia russo Safiullin, rival na terceira rodada
Cada vez mais à vontade na grama, João Fonseca teve grande atuação nesta quarta-feira, na segunda rodada de Wimbledon. Principalmente com o saque e seus potentes golpes, o brasileiro, de 19 anos, fechou todas as portas para o holandês Jesper De Jong, de 26 anos e 73º do mundo, salvando cinco dos seis breaks que o rival teve em toda a partida.
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Nesta quarta-feira, João Fonseca disparou 38 winners (pontos indefensáveis) e cometeu apenas 18 erros não-forçados na vitória por 6/1, 7/5 e 6/4.
- Boa partida hoje, me sentindo muito bem dentro de quadra, mantendo um bom ritmo desde o começo, jogando bem, botando pressão no adversário. Então, um jogo muito completo, uma das melhores partidas que eu já tive na grama. Desde o começo focado, os momentos em que eu poderia cair e ele jogar melhor, ter mais energia, conseguir fechar super bem - contou o brasileiro, após a quinta vitória em 10 jogos nesse piso na carreira.
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João Fonseca elogia russo Safiullin
Para alcançar uma inédita vaga nas oitavas de final em Londres, o brasileiro, que ano passado parou na terceira rodada, vai precisar superar o qualifier russo Roman Safiullin, ex-36º e atual 132º, em confronto inédito.
- É manter assim durante a terceira rodada, descansar amanhã e com tudo na sexta-feira. Contra o Safiullin vai ser uma partida com certeza muito difícil, jogador completo também na grama, consegue jogar muito bem com a velocidade, joga muito rápido, já ganhou de dois ótimos jogadores, o Rublev e agora o van De Zandschulp. Então, é focar, cada dia melhorando cada vez mais na grama e partir com tudo.
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