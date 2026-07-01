João Fonseca manda recado após segunda vitória em Wimbledon: 'Focado' Brasileiro também elogia russo Safiullin, rival na terceira rodada

Cada vez mais à vontade na grama, João Fonseca teve grande atuação nesta quarta-feira, na segunda rodada de Wimbledon. Principalmente com o saque e seus potentes golpes, o brasileiro, de 19 anos, fechou todas as portas para o holandês Jesper De Jong, de 26 anos e 73º do mundo, salvando cinco dos seis breaks que o rival teve em toda a partida.

continua após a publicidade

➡️Próximo rival de João Fonseca protagonizou feito raro em Wimbledon

➡️Domínio de João Fonseca em Wimbledon choca a web

➡️Djokovic volta ao caminho de João Fonseca em Wimbledon



Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Jesper De Jong em Wimbledon (Reprodução)

Nesta quarta-feira, João Fonseca disparou 38 winners (pontos indefensáveis) e cometeu apenas 18 erros não-forçados na vitória por 6/1, 7/5 e 6/4.

continua após a publicidade

- Boa partida hoje, me sentindo muito bem dentro de quadra, mantendo um bom ritmo desde o começo, jogando bem, botando pressão no adversário. Então, um jogo muito completo, uma das melhores partidas que eu já tive na grama. Desde o começo focado, os momentos em que eu poderia cair e ele jogar melhor, ter mais energia, conseguir fechar super bem - contou o brasileiro, após a quinta vitória em 10 jogos nesse piso na carreira.

João Fonseca elogia russo Safiullin

Para alcançar uma inédita vaga nas oitavas de final em Londres, o brasileiro, que ano passado parou na terceira rodada, vai precisar superar o qualifier russo Roman Safiullin, ex-36º e atual 132º, em confronto inédito.



- É manter assim durante a terceira rodada, descansar amanhã e com tudo na sexta-feira. Contra o Safiullin vai ser uma partida com certeza muito difícil, jogador completo também na grama, consegue jogar muito bem com a velocidade, joga muito rápido, já ganhou de dois ótimos jogadores, o Rublev e agora o van De Zandschulp. Então, é focar, cada dia melhorando cada vez mais na grama e partir com tudo.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em confrontos de Wimbledom! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável