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João Fonseca manda recado após segunda vitória em Wimbledon: 'Focado'

Brasileiro também elogia russo Safiullin, rival na terceira rodada

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 18:53
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João Fonseca cerra o punho na vitória na segunda rodada em Wimbledon
João Fonseca cerra o punho na vitória na segunda rodada em Wimbledon (Foto: ATP/Divulgação)

Cada vez mais à vontade na grama, João Fonseca teve grande atuação nesta quarta-feira, na segunda rodada de Wimbledon. Principalmente com o saque e seus potentes golpes, o brasileiro, de 19 anos, fechou todas as portas para o holandês Jesper De Jong, de 26 anos e 73º do mundo, salvando cinco dos seis breaks que o rival teve em toda a partida.

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    Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Jesper De Jong em Wimbledon
    Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Jesper De Jong em Wimbledon (Reprodução)

    Nesta quarta-feira, João Fonseca disparou 38 winners (pontos indefensáveis) e cometeu apenas 18 erros não-forçados na vitória por 6/1, 7/5 e 6/4.

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    - Boa partida hoje, me sentindo muito bem dentro de quadra, mantendo um bom ritmo desde o começo, jogando bem, botando pressão no adversário. Então, um jogo muito completo, uma das melhores partidas que eu já tive na grama. Desde o começo focado, os momentos em que eu poderia cair e ele jogar melhor, ter mais energia, conseguir fechar super bem - contou o brasileiro, após a quinta vitória em 10 jogos nesse piso na carreira.

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    • João Fonseca elogia russo Safiullin

    Para alcançar uma inédita vaga nas oitavas de final em Londres, o brasileiro, que ano passado parou na terceira rodada, vai precisar superar o qualifier russo Roman Safiullin, ex-36º e atual 132º, em confronto inédito.

    - É manter assim durante a terceira rodada, descansar amanhã e com tudo na sexta-feira. Contra o Safiullin vai ser uma partida com certeza muito difícil, jogador completo também na grama, consegue jogar muito bem com a velocidade, joga muito rápido, já ganhou de dois ótimos jogadores, o Rublev e agora o van De Zandschulp. Então, é focar, cada dia melhorando cada vez mais na grama e partir com tudo.

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