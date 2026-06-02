Qual o próximo torneio de João Fonseca após Roland Garros?

O mês de junho pode ter começado com derrota para João Fonseca, mas oportunidades não faltarão para que esse cenário seja superado. Depois de Roland Garros, o brasileiro terá ainda outros dois torneios pela frente antes do próximo Grand Slam. A expectativa, então, é que o tenista retorne à ativa no ATP de Halle, que começa no dia 15.

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A mudança de superfície será um dos principais desafios de João após o torneio francês. Encerrada a temporada de saibro, o brasileiro de 19 anos disputará um ATP 500 e um ATP 250 como preparação para Wimbledon, ganhando ritmo na grama, tradicionalmente a quadra mais veloz do circuito.

Programação do brasileiro no circuito ATP em junho

15 de junho: ATP 500 de Halle - grama, na Alemanha

22 de junho: ATP 250 de Eastbourne - grama, na Inglaterra

29 de julho: Wimbledon - grama, na Inglaterra

➡️ João Fonseca fatura mais de 2 milhões por derrota em Roland Garros

João Fonseca cai nas quartas para tcheco

Chegou ao fim a melhor campanha de um brasileiro na chave masculina de um Grand Slam desde 2004. Nesta terça-feira (2), João Fonseca não repetiu suas melhores atuações e, mesmo após salvar seis match points na terceira parcial, caiu nas quartas de final de Roland Garros. Méritos para o impecável tcheco Jakub Mensik (27º do mundo), que venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (3). Veja como foi o jogo.

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Jakub Mensik abraça João Fonseca após a vitória em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

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