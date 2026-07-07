Portugal acelera negociações para fechar com Jorge Jesus
Jorge Jesus está no radar após saída de Martínez
Portugal acelerou as conversas para definir seu próximo treinador após a eliminação para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com a saída de Roberto Martínez confirmada, a prioridade da Federação Portuguesa de Futebol passou a ser Jorge Jesus.
Segundo informações da ESPN, existe pressa para concluir o acordo com o treinador. O Lance! apurou que a definição será conduzida diretamente pela Federação Portuguesa de Futebol, que pretende resolver a situação nos próximos dias.
De acordo com o jornal A Bola, Jorge Jesus foi o nome indicado por Pedro Proença, presidente da federação. Livre no mercado desde que deixou o Al Nassr ao fim da última temporada, o treinador é visto como o escolhido para comandar Portugal no ciclo da Eurocopa de 2028 e da Copa do Mundo de 2030.
Ainda segundo a publicação, Jorge Jesus recusou propostas de renovação do Al Nassr e ofertas de Fenerbahçe, da Turquia, e Al Ahly, do Egito, por priorizar a possibilidade de assumir a seleção portuguesa.
A expectativa é que, com o retorno da delegação a Portugal, Jorge Jesus se reúna com a Federação Portuguesa de Futebol para acertar os últimos detalhes do contrato e iniciar oficialmente um novo ciclo no comando da seleção.
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Martínez deixou o cargo após eliminação de Portugal
Roberto Martínez deixou o cargo de técnico na seleção portuguesa após eliminação contra a Espanha. Martínez tinha contrato até o final desta Copa do Mundo e já tinha deixado em aberto o seu futuro.
Desde o início de 2023 no comando de Portugal, Roberto Martínez assumiu a vaga de Fernando Santos, demitido após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O espanhol firmou contrato até o fim do Mundial de 2026. O técnico confirmou que o jogo contra Portugal foi seu último pela seleção.
— É certo, é meu último jogo com a seleção de Portugal. Agradeço ao povo português, foi um período incrível, um orgulho que não posso descrever. A força, a energia que tivemos de todos. Foi incrível. Levo comigo uma memória para toda a vida — disse Martínez.
À frente da seleção portuguesa, Martínez conquistou o título da Liga das Nações da Uefa em junho do ano passado, vencendo a Espanha na final por 5 a 3 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. E justamente contra a Espanha, encerrou seu ciclo.
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