Próximo rival de João Fonseca protagonizou feito raro em Wimbledon Russo Safiullin enfrenta o brasileiro na sexta-feira

Depois de duas vitórias sem perder sets, João Fonseca retorna à quadra em Wimbledon na sexta-feira, para um confronto inédito. O adversário da vez, o russo Roman Safiullin, ex-número 36 do mundo e atual 132º, de 28 anos, eliminou, nesta quinta-feira, o holandês Botic van De Zandschulp, por 6/0, 4/6, 6/3, 3/6 e 7/6.

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Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon (Reprodução)

Embora tenha pouca experiência em Grand Slams, com 13 vitórias e 15 derrotas, o tenista russo, nascido em Podolsk, tem como melhor campanha em torneios nesse nível justamente sua primeira participação em Londres. Há três anos, o russo alcançou as quartas de final em Wimbledon, enfileirando quatro vitórias e só perdendo para o italiano Jannik Sinner.



Então 92º do mundo, o tenista da Rússia se tornou o jogador com mais baixo ranking desde 2014 a ir tão longe no torneio. Antes dele, quem alcançou tal feito foi o australiano Nick Kyrgios.

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Curiosamente, a campanha histórica de Safiullin em 2023 começou com um triunfo sobre o espanhol Roberto Bautista-Agut, semifinalista de 2019, que foi a primeira vítima de João Fonseca em 2026 em Londres.

Rival de João Fonseca furou o qualifying

Ex-número 2 do mundo juvenil, Safiullin furou o qualifying na edição atual em Londres. E, na estreia na chave principal, conquistou uma das maiores vitórias da carreira, sobre o compatriota Andrey Rublev, ex-top 5 e atual 13º.

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Na temporada atual, esse é apenas o segundo Slam de Roman. Em maio, após furar o qualifying, o russo perdeu na estreia de Roland Garros para o norueguês Casper Ruud, que viria a ser derrotado por João Fonseca nas oitavas de final.

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