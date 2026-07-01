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Próximo rival de João Fonseca protagonizou feito raro em Wimbledon

Russo Safiullin enfrenta o brasileiro na sexta-feira

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 14:46
Atualizado há 2 minutos
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Russo Roman Safiullin devolve de backhand na vitória sobre Rublev em Wimbledon
Russo Roman Safiullin devolve de backhand na vitória sobre Rublev em Wimbledon (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Depois de duas vitórias sem perder sets, João Fonseca retorna à quadra em Wimbledon na sexta-feira, para um confronto inédito. O adversário da vez, o russo Roman Safiullin, ex-número 36 do mundo e atual 132º, de 28 anos, eliminou, nesta quinta-feira, o holandês Botic van De Zandschulp, por 6/0, 4/6, 6/3, 3/6 e 7/6.

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    Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon
    Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon (Reprodução)

    Embora tenha pouca experiência em Grand Slams, com 13 vitórias e 15 derrotas, o tenista russo, nascido em Podolsk, tem como melhor campanha em torneios nesse nível justamente sua primeira participação em Londres. Há três anos, o russo alcançou as quartas de final em Wimbledon, enfileirando quatro vitórias e só perdendo para o italiano Jannik Sinner.

    Então 92º do mundo, o tenista da Rússia se tornou o jogador com mais baixo ranking desde 2014 a ir tão longe no torneio. Antes dele, quem alcançou tal feito foi o australiano Nick Kyrgios.

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    Curiosamente, a campanha histórica de Safiullin em 2023 começou com um triunfo sobre o espanhol Roberto Bautista-Agut, semifinalista de 2019, que foi a primeira vítima de João Fonseca em 2026 em Londres.

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    • Rival de João Fonseca furou o qualifying

    Ex-número 2 do mundo juvenil, Safiullin furou o qualifying na edição atual em Londres. E, na estreia na chave principal, conquistou uma das maiores vitórias da carreira, sobre o compatriota Andrey Rublev, ex-top 5 e atual 13º.

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    Na temporada atual, esse é apenas o segundo Slam de Roman. Em maio, após furar o qualifying, o russo perdeu na estreia de Roland Garros para o norueguês Casper Ruud, que viria a ser derrotado por João Fonseca nas oitavas de final.

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    Russo Roman Safiullin comemora a dramática vitória sobre o compatriota Andrey Rublev em Wimbledon (Foto: Adrian Dennis / AFP)

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