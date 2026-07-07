Com três mudanças, Argentina está escalada para enfrentar o Egito
Albiceleste busca vaga nas quartas de final da Copa do Mundo
Com três mudanças no time titular, a Argentina está escalada para enfrentar o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após a classificação dramática sobre Cabo Verde, a equipe de Lionel Scaloni busca uma vaga nas quartas de final.
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Diante do Egito, a Argentina entra em campo com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Messi e Julián Álvarez. A Albiceleste promove três mudanças em relação ao time que iniciou o jogo contra Cabo Verde.
Na esquerda, Tagliafico assume o lugar de Facundo Medina, que deixou o último jogo com câimbras no final do segundo tempo. Recuperado de lesão antes da Copa do Mundo, Paredes entra na vaga de Almada, que não foi bem nas primeiras partidas. E Julián Álvarez substitui Lautaro Martínez, que foi titular nos quatro primeiros duelos da Argentina.
Após jogar os 120 minutos contra Cabo Verde, Lionel Messi será titular pela Argentina diante do Egito. O camisa 10 é o artilheiro do torneio com sete gols ao lado de Mbappé e Haaland, mas tem a chance de se isolar como o maior goleador da competição.
Na Copa do Mundo, a Argentina tem 100% de aproveitamento após quatro vitórias nos últimos quatro jogos. Caso confirme o favoritismo e avance de fase, a equipe de Lionel Scaloni irá enfrentar o vencedor de Colômbia e Suíça, no sábado (11), às 22h (de Brasília).
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