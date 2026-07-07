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Com três mudanças, Argentina está escalada para enfrentar o Egito

Albiceleste busca vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 11:18
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Lionel Scaloni conversa com Messi e Romero em treino da Argentina durante a Copa do Mundo
Lionel Scaloni conversa com Messi e Romero em treino da Argentina durante a Copa do Mundo (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

Com três mudanças no time titular, a Argentina está escalada para enfrentar o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após a classificação dramática sobre Cabo Verde, a equipe de Lionel Scaloni busca uma vaga nas quartas de final.

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    Diante do Egito, a Argentina entra em campo com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Messi e Julián Álvarez. A Albiceleste promove três mudanças em relação ao time que iniciou o jogo contra Cabo Verde.

    Na esquerda, Tagliafico assume o lugar de Facundo Medina, que deixou o último jogo com câimbras no final do segundo tempo. Recuperado de lesão antes da Copa do Mundo, Paredes entra na vaga de Almada, que não foi bem nas primeiras partidas. E Julián Álvarez substitui Lautaro Martínez, que foi titular nos quatro primeiros duelos da Argentina.

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    Após jogar os 120 minutos contra Cabo Verde, Lionel Messi será titular pela Argentina diante do Egito. O camisa 10 é o artilheiro do torneio com sete gols ao lado de Mbappé e Haaland, mas tem a chance de se isolar como o maior goleador da competição.

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    • Na Copa do Mundo, a Argentina tem 100% de aproveitamento após quatro vitórias nos últimos quatro jogos. Caso confirme o favoritismo e avance de fase, a equipe de Lionel Scaloni irá enfrentar o vencedor de Colômbia e Suíça, no sábado (11), às 22h (de Brasília).

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    Lionel Messi coloca a mão no peito durante o jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo
    Lionel Messi coloca a mão no peito durante o jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)
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