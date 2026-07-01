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AO VIVO: João Fonseca busca vaga na terceira rodada de Wimbledon

Quem avançar encara Safiullin ou Zandschulp em Londres

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 10:27
Atualizado há 1 minutos
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João Fonseca devolve a bola contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon
João Fonseca na vitória sobre o espanhol Bautista Agut na estreia em Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

João Fonseca e Jesper De Jong entram em quadra, nesta quarta-feira, em busca da terceira rodada de Wimbledon. Número 27 do mundo, o brasileiro, de 19 anos, desafia o rival holandês, de 26 e 73º do ranking, pela segunda vez na carreira. O Lance! acompanha a partida ao vivo.

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    • JogadoresSets1º Set2º Set3º set

    João Fonseca

    1

    6

    5

    Jesper De Jong

    0

    1

    4

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    2º set

    1. Rival diminui a desvantagem, e carioca vai sacar para o set em 5/4.
    2. De zero, número 1 do Brasil confirma novamente.
    3. De Jong diminui a desvantagem para 4/3.
    4. Com um ace, o brasileiro confirma novamente e abre 4/2.
    5. Adversário confirma, e João vai para o saque em 3/2.
    6. Sem sustos, sul-americano abre 3/1.
    7. Número 1 do Brasil conquista a quebra e vai sacar em 2/1.
    8. João tem novo break.
    9. Brasileiro sai das cordas, salva quatro bolas de quebra e confirma.
    10. O pupilo de Guilherme Teixeira salva o quarto break.
    11. O carioca comete dupla-falta, e rival tem nova chance de quebra.
    12. Com um winner de direita, João salva o terceiro break no segundo game.
    13. Carioca vai à rede e salva outra bola de quebra.
    14. Brasileiro salva o primeiro break com um ótimo primeiro saque.
    15. João saca pressionado em 15/40.
    16. Holandês confirma o serviço na abertura.

    1º set: João Fonseca 6/1

    1. João Fonseca fecha com facilidade o set inicial, após 34 minutos.
    2. Holandês erra, e brasileiro quebra novamente. Vai sacar para o set em 5/1.
    3. Jong comete dupla-falta, e João tem novo break.
    4. Brasileiro vai à rede e, com um voleio, abre 4/1.
    5. O holandês salva a bola de quebra e confirma.
    6. Com uma curta precisa, brasileiro tem novo break.
    7. De Jong salva os dois breaks.
    8. O pupilo de Guilherme Teixeira pressiona e tem mais dois breaks. Rival saca em 15/40.
    9. O brasileiro saca muito bem e abre 3/0.
    10. Com um erro de backhand do rival na rede, João conquista a quebra.
    11. De Jong, que chegou a abrir 40/14, comete dupla-falta, e brasileiro tem o primeiro break.
    12. João tem trabalho, encaixa dois aces, salva o break e confirma o game de abertura.
    13. O número 1 do Brasil, com um ace, salva a bola de quebra.
    14. Com uma passada, o holandês tem o primeiro break do jogo.
    15. O carioca encaixa dois ótimos primeiros saques e faz 30/30.
    16. Com um winner de devolução e uma dupla-falta, João saca em 0/30.
    17. O brasileiro começa no saque.
    18. Começou o aquecimento.
    19. Os dois tenistas estão em quadra.

    ➡️João Fonseca, sobre a estreia em Wimbledon: Grama é difícil

    Pré-jogo

    O primeiro duelo entre ambos foi em abril do ano passado, em situações bem distintas da atual. A partida foi na abertura do Challenger de Estoril, em Portugal, no saibro, com triunfo do holandês.

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    ➡️Hepta em Wimbledon, Djokovic relembra derrota para João Fonseca

    Embora seja mais novo que o adversário e não seja um especialista na grama, o brasileiro, de 19 anos, tem mais vitórias nesse piso que De Jong: quatro, contando com o da estreia em Wimbledon, na segunda-feira, em nove partidas. Já rival soma duas, incluindo o da rodada inaugural na capital britânica, em seis partidas na carreira.

    Até terça-feira, quando sacramentou a virada sobre o australiano Rinky Hijikata. a única vitória de De Jong, nessa superfície, em chave principal de ATP, havia sido na estreia em Londres ano passado, diante do americano Christopher Eubanks, em cinco sets. Nos dois anos anteriores, o holandês fracassou na segunda rodada do qualificatório de Wimbledon.

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    João Fonseca tenta igualar campanha do ano passado

    João Fonseca, por sua vez, estreou ano passado alcançando a terceira rodada do Grand Slam britânico. Caso vença novamente nesta quarta, vai igualar o feito de 2025.

    Quem vencer nesta quarta-feira enfrenta, na terceira rodada, o qualifier russo Roman Safiullin (132º do mundo), de 28 anos, ou o holandês Botic van de Zandschulp (54º), de 30. O tenista da Rússia surpreendeu, na estreia, o compatriota Andrey Rublev (13º).

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