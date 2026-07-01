Rival diminui a desvantagem, e carioca vai sacar para o set em 5/4.

De zero, número 1 do Brasil confirma novamente.

De Jong diminui a desvantagem para 4/3.

Com um ace, o brasileiro confirma novamente e abre 4/2.

Adversário confirma, e João vai para o saque em 3/2.

Sem sustos, sul-americano abre 3/1.

Número 1 do Brasil conquista a quebra e vai sacar em 2/1.

João tem novo break.

Brasileiro sai das cordas, salva quatro bolas de quebra e confirma.

O pupilo de Guilherme Teixeira salva o quarto break.

O carioca comete dupla-falta, e rival tem nova chance de quebra.

Com um winner de direita, João salva o terceiro break no segundo game.

Carioca vai à rede e salva outra bola de quebra.

Brasileiro salva o primeiro break com um ótimo primeiro saque.

João saca pressionado em 15/40.