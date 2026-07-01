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João Fonseca vence em Wimbledon e fica perto de novo duelo com Djokovic

Brasileiro elimina o holandês De Jong por 3 a 0 e volta à terceira rodada

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 13:21
Atualizado há 1 minutos
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João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)
João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

Pela segunda temporada consecutiva, dessa vez sem perder sests, João Fonseca, aos 19 anos, está na terceira rodada de Wimbledon. Nesta quarta-feira, o brasileiro, 27º do mundo, não deu chances ao holandês Jesper De Jong (73º, de 26 anos), derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4, após 2h21m.

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    - Muito feliz com minha mentalidade hoje, acho que foi minha melhor partida na grama até aqui - disse o número 1 do Brasil, ainda em quadra.

    Na terceira rodada, na sexta-feira, o brasileiro, que ainda não perdeu sets, enfrenta o qualifier russo Roman Safiullin (132º do mundo), de 28 anos, que eliminou o holandês Botic van de Zandschulp (54º), de 30, por 6/0, 4/6, 6/3, 3/6 e 7/6. Será um confronto inédito.

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    • Se vencer novamente, o brasileiro, de 19 anos, poderá reencontrar, nas oitavas de final, ninguém menos do que o heptacampeão Novak Djokovic. Mês passado, na terceira rodada de Roland Garros, João Fonseca conquistou, contra o ex-número 1 do mundo e atual quarto, sua maior vitória na carreira.

    O sérvio, no entanto, ainda vai jogar a segunda rodada em Londres, contra o grego Stefanos Tsitsipas.

    Como foi a vitória de João Fonseca

    Mesmo não sendo um especialista na grama, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vem se mostrando cada vez mais à vontade nesse piso, onde o quique da bolinha é bem diferente dos demais. Logo no primeiro game, o brasileiro se deparou com um break e encaixou um ótimo saque para sair do buraco.

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    No segundo game da parcial seguinte, João Fonseca salvou nada menos que quatro chances de quebras, para desespero do rival. Valente, o holandês até devolveu a quebra quando o adversário sacou para o set em 5/4. Mas a maturidade, apesar da pouca idade, é outro trunfo do carioca, que não se abateu com a chance perdida e voltou a se impor no serviço do rival no game seguinte. Com o saque, o número 1 do Brasil não deu mais brechas ao holandês e venceu novo set.

    De Jong lutou até o sétimo game da terceira parcial, quando voltou a ser quebrado. Três games depois, com seu 12º ace no jogo, o brasileiro fechou a partida.

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