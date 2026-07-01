João Fonseca vence em Wimbledon e fica perto de novo duelo com Djokovic
Brasileiro elimina o holandês De Jong por 3 a 0 e volta à terceira rodada
Pela segunda temporada consecutiva, dessa vez sem perder sests, João Fonseca, aos 19 anos, está na terceira rodada de Wimbledon. Nesta quarta-feira, o brasileiro, 27º do mundo, não deu chances ao holandês Jesper De Jong (73º, de 26 anos), derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4, após 2h21m.
➡️Djokovic volta ao caminho de João Fonseca em Wimbledon
➡️Europeus reagem à vitória de João Fonseca em Wimbledon
➡️Especialistas da ESPN projetam duelo de João Fonseca na segunda rodada
- Muito feliz com minha mentalidade hoje, acho que foi minha melhor partida na grama até aqui - disse o número 1 do Brasil, ainda em quadra.
Na terceira rodada, na sexta-feira, o brasileiro, que ainda não perdeu sets, enfrenta o qualifier russo Roman Safiullin (132º do mundo), de 28 anos, que eliminou o holandês Botic van de Zandschulp (54º), de 30, por 6/0, 4/6, 6/3, 3/6 e 7/6. Será um confronto inédito.
Brasileiros reagem à fala do técnico da Noruega sobre Ancelotti: 'Ele não sabe'
Deschamps vê Paraguai como ameaça à França na Copa do Mundo: 'Não é por acaso'
Gol em Inglaterra x RD Congo agita torcedores: 'Alerta resenha'
Se vencer novamente, o brasileiro, de 19 anos, poderá reencontrar, nas oitavas de final, ninguém menos do que o heptacampeão Novak Djokovic. Mês passado, na terceira rodada de Roland Garros, João Fonseca conquistou, contra o ex-número 1 do mundo e atual quarto, sua maior vitória na carreira.
O sérvio, no entanto, ainda vai jogar a segunda rodada em Londres, contra o grego Stefanos Tsitsipas.
Como foi a vitória de João Fonseca
Mesmo não sendo um especialista na grama, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vem se mostrando cada vez mais à vontade nesse piso, onde o quique da bolinha é bem diferente dos demais. Logo no primeiro game, o brasileiro se deparou com um break e encaixou um ótimo saque para sair do buraco.
No segundo game da parcial seguinte, João Fonseca salvou nada menos que quatro chances de quebras, para desespero do rival. Valente, o holandês até devolveu a quebra quando o adversário sacou para o set em 5/4. Mas a maturidade, apesar da pouca idade, é outro trunfo do carioca, que não se abateu com a chance perdida e voltou a se impor no serviço do rival no game seguinte. Com o saque, o número 1 do Brasil não deu mais brechas ao holandês e venceu novo set.
De Jong lutou até o sétimo game da terceira parcial, quando voltou a ser quebrado. Três games depois, com seu 12º ace no jogo, o brasileiro fechou a partida.
🤑 Aposte em confrontos de Wimbledom! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Tênis
Domínio de João Fonseca em Wimbledon: 'Já vi o suficiente'Há 10 minutos
Tênis
Veja a vitória de João Fonseca na segunda rodada de WimbledonHá 3 horas
Tênis
João Fonseca x De Jong na segunda rodada de Wimbledon; horário e onde assistirHá 6 horas
Tênis
De volta às competições, Serena Williams cai na primeira rodada em WimbledonHá 17 horas
Mais Esportes
Especialistas da ESPN projetam duelo de João Fonseca na segunda rodada de WimbledonHá 19 horas
Tênis
Antigo algoz será próximo adversário de João Fonseca em WimbledonHá 1 dia
Mais LANCE!