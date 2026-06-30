Antigo algoz será próximo adversário de João Fonseca em Wimbledon Brasileiro encara Jesper De Jong pela segunda rodada em revanche antiga

Ainda na grama, João Fonseca já tem o definido o próximo adversário em Wimbledon. O número 1 do Brasil, e 27º do ranking mundial, entra em quadra na próxima quarta-feira (1º), pela segunda rodada do terceiro Grand Slam da temporada. A partida está prevista para começar por volta das 11h (de Brasília).

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Fonseca terá pela frente um antigo algoz: Jesper De Jong. Essa será o segundo encontro dos tenistas no circuito ATP e a chance do brasileiro de uma revanche. Isso porque, em abril do ano passado, o tenista de 19 anos foi superado pelo rival na abertura do Challenger de Estoril, em Portugal, no saibro.

Tal como João, o holandês conquistou, em Roland Garros, o maior feito em Grand Slams. Na ocasião, o o número 73 do mundo parou nas oitavas de final, diante do campeão, o alemão Alexander Zverev, enquanto o carioca foi até as quartas de final, superado pelo tcheco Jakub Mensik.

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➡️ João Fonseca é vice-campeão de duplas no ATP 500 de Halle

Sucesso na estreia em Wimbledon

João Fonseca estreou em Wimbledon com vitória em sets diretos sobre o veterano Roberto Bautista Agut, nesta segunda-feira (29). Apesar do sucesso, o brasileiro reconheceu as dificuldades de jogar na grama e, em sua avaliação, não considerou ter feito um jogo excepcional.

— Bom jogo hoje, consegui impor um ritmo sólido desde o início da partida, tive um break rápido e a oportunidade de fazer o segundo, mas grama é difícil mesmo. Foi um ótimo jogo, apesar de não ter sido excepcional, fui muito sólido, consegui conduzir super bem. Feliz com isso e seguir assim nas próximas rodadas - analisou.

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O jogo desta segunda-feira (29), em Londres, na Inglaterra, foi apenas o segundo de simples disputado por João Fonseca na temporada de grama. Para o carioca, o ponto chave para a vitória foi manter uma mentalidade focada, especialmente no tiebreak. No desempate, o brasileiro viu o rival abrir 4/1, mas se recuperou e venceu seis pontos seguidos, fechando em 7/4

João Fonseca bate de direita contra Agut, adversário da estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

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