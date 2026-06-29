João Fonseca vai conhecer na terça o próximo rival em Wimbledon Partida entre De Jong e Hijikata foi interrompida por falta de luz natural

Após vencer, com autoridade, a estreia em Wimbledon, nesta segunda-feira, João Fonseca vai ter que esperar mais um dia para conhecer o rival da próxima rodada. Isso porque o duelo entre o holandês Jesper De Jong (73º do mundo) e o australiano Rinky Hijikata (82º) foi interrompido no terceiro set, por falta de luz natural.

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Os dois retornam à quadra 10 às 8h30 (de Brasília) desta terça-feira, e o tenista da Austrália vai liderando de virada, por 6/7, 6/3 e 5/3.

Caso enfrente o tenista australiano, de 25 anos, o brasileiro terá um confronto inédito na carreira, na quarta-feira, tal como o da estreia, nos 3 a 0 sobre o espanhol Roberto Bautista-Agut.

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Contra De Jong, seria uma revanche para João Fonseca

Já se De Jong, de 26 anos, avançar, o carioca terá a chance de uma revanche. Isso porque, em abril do ano passado, na abertura do Challenger de Estoril, em Portugal, no saibro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira foi superado pelo rival. Foi a única derrota do número 1 do Brasil em 11 partidas desse nível na temporada passada.

Tal como João Fonseca, De Jong conquistou, em Roland Garros, no início do mês, o maior feito em Grand Slams. Na ocasião, o holandês parou nas oitavas de final, diante do campeão, o alemão Alexander Zverev, enquanto o carioca, de 19 anos, foi até as quartas de final, superado pelo tcheco Jakub Mensik.

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Nesta segunda, o saque foi uma das armas da vitória do número 1 do Brasil sobre Agut, semifinalista em 2019. Abaixo, alguns números do jogo:

Gráfico mostra números da vitória do brasileiro na estreia em Wimbledon (Reprodução)

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