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João Fonseca vai conhecer na terça o próximo rival em Wimbledon

Partida entre De Jong e Hijikata foi interrompida por falta de luz natural

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 17:42
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Tenista holandês Jesper de Jong estica os braços em vitória em Roland Garros
Tenista holandês Jesper de Jong estica os braços em vitória em Roland Garros (Roland Garros)

Após vencer, com autoridade, a estreia em Wimbledon, nesta segunda-feira, João Fonseca vai ter que esperar mais um dia para conhecer o rival da próxima rodada. Isso porque o duelo entre o holandês Jesper De Jong (73º do mundo) e o australiano Rinky Hijikata (82º) foi interrompido no terceiro set, por falta de luz natural.

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    Os dois retornam à quadra 10 às 8h30 (de Brasília) desta terça-feira, e o tenista da Austrália vai liderando de virada, por 6/7, 6/3 e 5/3.

    Caso enfrente o tenista australiano, de 25 anos, o brasileiro terá um confronto inédito na carreira, na quarta-feira, tal como o da estreia, nos 3 a 0 sobre o espanhol Roberto Bautista-Agut.

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    Contra De Jong, seria uma revanche para João Fonseca

    Já se De Jong, de 26 anos, avançar, o carioca terá a chance de uma revanche. Isso porque, em abril do ano passado, na abertura do Challenger de Estoril, em Portugal, no saibro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira foi superado pelo rival. Foi a única derrota do número 1 do Brasil em 11 partidas desse nível na temporada passada.

    Tal como João Fonseca, De Jong conquistou, em Roland Garros, no início do mês, o maior feito em Grand Slams. Na ocasião, o holandês parou nas oitavas de final, diante do campeão, o alemão Alexander Zverev, enquanto o carioca, de 19 anos, foi até as quartas de final, superado pelo tcheco Jakub Mensik.

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    Nesta segunda, o saque foi uma das armas da vitória do número 1 do Brasil sobre Agut, semifinalista em 2019. Abaixo, alguns números do jogo:

    Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca na estreia em Wimbledon
    Gráfico mostra números da vitória do brasileiro na estreia em Wimbledon (Reprodução)

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