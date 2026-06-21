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Serena Williams confirma retorno para disputar Grand Slam após quatro anos

Tenista norte-americana disputará as competições de simples e de duplas em Londres

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 16:52
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Serena Williams em ação em Wimbledon (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Serena Williams em ação em Wimbledon (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O All England Club confirmou, neste domingo (21), a concessão do último convite (wild card) da chave principal de simples feminina de Wimbledon para Serena Williams. A jogadora de 44 anos já tinha a participação assegurada na competição de duplas ao lado de sua irmã, Venus Williams. O torneio tem início programado para o dia 29 de junho, em Londres.

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    A última participação de Serena Williams na chave de simples de Wimbledon ocorreu na edição de 2022, quando também competiu por meio de convite e foi eliminada na primeira rodada pela francesa Harmony Tan.

    Após o US Open daquele ano, a atleta anunciou o início de um período de afastamento do tênis profissional, embora não tenha oficializado a aposentadoria do circuito. Como preparação para a temporada de grama deste ano, a tenista disputou as chaves de duplas no Queen's Club, em Londres, e no torneio de Berlim, na Alemanha.

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    Serena Williams estreou em Wimbledon em 1998 e acumula 23 títulos de Grand Slam em simples na carreira. No torneio britânico, a tenista conquistou o troféu de simples em sete oportunidades (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016) e possui outras seis conquistas na categoria de duplas.

    Tradução: "Isso não é um treinamento. @serenawilliams competirá na chave de simples feminina de 2026 em Wimbledon como um convite."

    Regulamento de convites

    Os convites da organização são destinados a tenistas que não possuem posição suficiente no ranking da WTA para obter a classificação direta para a chave principal. Eles costumam ser entregues a atletas locais, competidores em retorno de lesão ou esportistas com histórico de títulos na modalidade.

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    Serena Williams
    Serena Williams conquistou 23 Grands Slams na carreira (Foto: DAVID GRAY / AFP)

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