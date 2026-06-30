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De volta às competições, Serena Williams cai na primeira rodada em Wimbledon

Retorno da heptacampeã na grama de Londres terminou em derrota para 87ª colocada do ranking WTA

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 20:41
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De faixa branca no cabelo e top branco, Serena Williams leva o dedo indicador esquerdo ao rosto em partida de Wimbledon
Serena Williams perdeu para a australiana Maya Joint na primeira rodada de Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

O aguardado retorno de Serena Williams ao circuito profissional teve fim nesta terça-feira (30). Na primeira rodada de Wimbledon, a vencedora de 23 Grand Slams provou ainda ter poder de reação aos 44 anos, empolgando o público ao vencer o segundo set diante da australiana Maya Joint. No entanto, a tenista americana acabou derrotada por 2 sets a 1 (parciais de 6/3, 6/7(8) e 6/3) e se despediu do tradicional torneio de grama de Londres, na Inglaterra.

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    Foi a primeira partida de simples de Serena Williams desde setembro de 2022, quando anunciou seu afastamento das quadras após perder para a também australiana Ajla Tomljanovic, no US Open. Ao pisar na grama do All England Club, a veterana se tornou a segunda atleta mais velha a disputar a chave principal de simples feminina de Wimbledon, ficando atrás apenas de Martina Navratilova, que tinha 47 anos quando competiu na edição de 2004.

    Serena Williams mostrou que seu saque continua agressivo e veloz, anotando 7 aces ao longo do confronto, com um aproveitamento de 68% dos pontos com o primeiro serviço. Um dos saques realizados na primeira parcial mediu 195 km/s.

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    O clímax do jogo atingiu seu ápice no segundo set, quando Serena salvou um match point no tie-break e induziu a 87ª colocada do ranking WTA a erros, empatando o placar. A reação inflamou os torcedores presentes na arquibancada e deu combustível para a ex-número 1 do mundo iniciar o set decisivo em vantagem.

    A americana conquistou uma quebra de saque no terceiro game da parcial. Maya Joint não diminuiu o ritmo e igualou a disputa em 2 a 2 na quebra. Em seguida, Serena passou a lidar com o desgaste da partida e viu a australiana fechar em 6 a 3.

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    De faixa branca na cabeça e top branco, Serena Williams lança a bola com a mão esquerda para sacar em partida de Wimbledon
    Após quatro anos fora das competições, Serena Williams recebeu um wild card para disputar Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

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    O WTA 500 de Queen's Club marcou o primeiro passo do retorno de Serena Williams ao tênis. A campanha no torneio preparatório para Wimbledon também terminou de forma precoce devido a uma lesão da parceira Victoria Mboko, canadense de 19 anos.

    Convidada via wild card, Serena Williams volta à grama para disputar a chave de duplas ao lado da irmã, Venus. As americanas, que somam 18 títulos diferentes em Wimbledon, encaram a colombiana Camila Osorio e a argentina Solana Sierra na primeira rodada.

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