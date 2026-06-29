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Europeus reagem à vitória de João Fonseca em Wimbledon: 'Uma ameaça'

Brasileiro venceu espanhol pela primeira rodada do Grand Slam

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 13:08
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João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)
João Fonseca cerra o punho direito na vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

João Fonseca estreou com vitória em Wimbledon. O brasileiro venceu o espanhol Roberto Bautista, ex-número 9 do mundo e atual 163º, por 7/6(4), 6/4 e 6/3, em 2h27m. O resultado e nível técnico apresentado pelo tenista impressionou torcedores ao redor do mundo.

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    Nas redes sociais, a atuação de João Fonseca repercutiu na Europa. Fãs do brasileiro destacaram a força dele para partitas na grama. Aos 19 anos, o brasileiro busca a sua melhor campanha em Wimbledon, em Londres.

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    Tradução: "Fonseca d. Bautista Agut 7-6 6-4 6-3. João conquista uma vitória confiante. Vindo de uma corrida excepcional até as quartas de final de Roland Garros… seu melhor resultado em um Slam. 19 anos & já um dos maiores talentos do esporte. Ele será uma ameaça na grama".

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    Tradução: "João Fonseca derrota o ex-semifinalista de Wimbledon Roberto Bautista Agut por 7-6(4), 6-4, 6-3 e avança à 2ª rodada. Muito boa primeira vitória (de simples) do ano no saibro".

    Tradução: "João Fonseca garante uma vitória sólida na primeira rodada na Quadra 18, derrotando Roberto Bautista por 7-6, 6-4, 6-3. Após um set inicial apertado, Fonseca manteve a compostura e terminou a partida em sets diretos".

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    Tradução: "Muito animado para assistir o João Fonseca jogar".

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    Como foi a vitória?

    Nesta segunda-feira, nem parecia que o carioca havia feito apenas uma partida de simples na temporada na grama. Foi na derrota para o alemão Yannik Hanfmann, na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, há duas semanas. A rigor, o número 1 do Brasil, nesta segunda-feira, só teve trabalho no final do primeiro set e no tiebreak. Quando sacou em 5/6, João Fonseca teve sangue-frio e talento para salvar o set point. No desempate, o brasileiro viu o rival abrir 4/1, mas se recuperou e venceu seis pontos seguidos, fechando em 7/4. Foi o sétimo tiebreak que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu em estreias de Grand Slams, em sete disputados.

    Da mesma forma que o carioca sacou muito bem nos raros momentos que esteve sob pressão, o veterano adversário pecou nesse quesito em alguns momentos-chave. Foi assim no último game do segundo set, quando, com uma dupla-falta, o semifinalista de 2019 sofreu nova quebra de saque.

    João Fonseca volta à quadra na quarta-feira

    Na quarta-feira, o número 1 do Brasil busca vaga à terceira rodada contra o holandês Jesper de Jong (73º) ou o australiano Rinky Hijikata (82º).

    🎾 Aposte na vitória de João Fonseca
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    João Fonseca devolve de esquerda contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon
    João Fonseca devolve de esquerda contra o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia em Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)
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