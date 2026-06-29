Europeus reagem à vitória de João Fonseca em Wimbledon: 'Uma ameaça'
Brasileiro venceu espanhol pela primeira rodada do Grand Slam
João Fonseca estreou com vitória em Wimbledon. O brasileiro venceu o espanhol Roberto Bautista, ex-número 9 do mundo e atual 163º, por 7/6(4), 6/4 e 6/3, em 2h27m. O resultado e nível técnico apresentado pelo tenista impressionou torcedores ao redor do mundo.
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Nas redes sociais, a atuação de João Fonseca repercutiu na Europa. Fãs do brasileiro destacaram a força dele para partitas na grama. Aos 19 anos, o brasileiro busca a sua melhor campanha em Wimbledon, em Londres.
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Fonseca d. Bautista Agut 7-6 6-4 6-3— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 29, 2026
João gets a confident win.
Coming off of an exceptional run to the Roland Garros quarterfinals… his best result in a Slam.
19 years old & already one of the biggest games in the sport.
He will be a threat on the grass.
🇧🇷💛 pic.twitter.com/fNqjzDrkDt
Tradução: "Fonseca d. Bautista Agut 7-6 6-4 6-3. João conquista uma vitória confiante. Vindo de uma corrida excepcional até as quartas de final de Roland Garros… seu melhor resultado em um Slam. 19 anos & já um dos maiores talentos do esporte. Ele será uma ameaça na grama".
João Fonseca defeats former #Wimbledon semifinalist Roberto Bautista Agut 7-6(4), 6-4, 6-3 to reach the 2nd round.— José Morgado (@josemorgado) June 29, 2026
Very good first (singles) win of the year on grass. pic.twitter.com/GOTVJtBDmu
Tradução: "João Fonseca derrota o ex-semifinalista de Wimbledon Roberto Bautista Agut por 7-6(4), 6-4, 6-3 e avança à 2ª rodada. Muito boa primeira vitória (de simples) do ano no saibro".
🎾 Wimbledon2026— Knowledge Ocean News (@marlin_wizard) June 29, 2026
🇧🇷 João Fonseca seals a strong first-round win on Court 18, beating Roberto Bautista 7-6, 6-4, 6-3. After a tight opening set, Fonseca stayed composed and finished the match in straight sets.
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Tradução: "João Fonseca garante uma vitória sólida na primeira rodada na Quadra 18, derrotando Roberto Bautista por 7-6, 6-4, 6-3. Após um set inicial apertado, Fonseca manteve a compostura e terminou a partida em sets diretos".
The Championships 2026 start today 😁— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2026
Tradução: "Muito animado para assistir o João Fonseca jogar".
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Como foi a vitória?
Nesta segunda-feira, nem parecia que o carioca havia feito apenas uma partida de simples na temporada na grama. Foi na derrota para o alemão Yannik Hanfmann, na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, há duas semanas. A rigor, o número 1 do Brasil, nesta segunda-feira, só teve trabalho no final do primeiro set e no tiebreak. Quando sacou em 5/6, João Fonseca teve sangue-frio e talento para salvar o set point. No desempate, o brasileiro viu o rival abrir 4/1, mas se recuperou e venceu seis pontos seguidos, fechando em 7/4. Foi o sétimo tiebreak que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu em estreias de Grand Slams, em sete disputados.
Da mesma forma que o carioca sacou muito bem nos raros momentos que esteve sob pressão, o veterano adversário pecou nesse quesito em alguns momentos-chave. Foi assim no último game do segundo set, quando, com uma dupla-falta, o semifinalista de 2019 sofreu nova quebra de saque.
João Fonseca volta à quadra na quarta-feira
Na quarta-feira, o número 1 do Brasil busca vaga à terceira rodada contra o holandês Jesper de Jong (73º) ou o australiano Rinky Hijikata (82º).
🎾 Aposte na vitória de João Fonseca
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