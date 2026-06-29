João Fonseca, sobre estreia em Wimbledon: 'grama é difícil' Brasileiro destacou mentalidade forte na vitória sobre Roberto Bautista

João Fonseca estreou em Wimbledon com vitória em sets diretos sobre o veterano Roberto Bautista, nesta segunda-feira (29). Apesar do sucesso, o brasileiro reconheceu as dificuldades de jogar na grama e, em sua avaliação, não considerou ter feito um jogo excepcional.

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➡️João Fonseca se impõe e vence a estreia em Wimbledon

➡️Veja a vitória de João Fonseca na estreia de Wimbledon

— Bom jogo hoje, consegui impor um ritmo sólido desde o início da partida, tive um break rápido e a oportunidade de fazer o segundo, mas grama é difícil mesmo. Foi um ótimo jogo, apesar de não ter sido excepcional, fui muito sólido, consegui conduzir super bem. Feliz com isso e seguir assim nas próximas rodadas - analisou.

O jogo desta segunda-feira (29) foi apenas o segundo de simples disputado por João Fonseca na temporada de grama. Para o carioca, o ponto chave para a vitória foi manter uma mentalidade focada, especialmente no tiebreak. No desempate, o brasileiro viu o rival abrir 4/1, mas se recuperou e venceu seis pontos seguidos, fechando em 7/4

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— No tiebreak, no 3 a 0 abaixo, consegui me manter firme, positivo e foi decisivo isso para o resto da partida. Assim como a mentalidade de manter a cabeça focada - concluiu.

João Fonseca saca na estreia em Wimbledon contra Roberto Bautista-Agut (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

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João Fonseca aguarda definição do próximo rival

O próximo jogo de João Fonseca em Wimbledon está marcado para esta quarta-feira (1º), mas ainda sem adversário definido. Na segunda rodada, o brasileiro enfrentará o vencedor do duelo entre o holandês Jesper de Jong e o australiano Rinky Hijikata. O jogo, que estava sendo disputado na Quadra 10, foi suspenso por falta de luz natural e será retomado nesta terça-feira (30).

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