Especialistas da ESPN projetam duelo de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon ESPN 2 e Disney+ transmitem confronto nesta quarta-feira (1)

O tenista brasileiro João Fonseca enfrenta o holandês Jesper de Jong nesta quarta-feira (1º) em busca de uma vaga na terceira rodada de Wimbledon. O brasileiro jogará na Quadra 3, em partida prevista para as 10h30 (horário de Brasília). O confronto terá transmissão da ESPN 2 e do Disney+ pelo plano Premium.

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De acordo com os comentaristas Bruno Soares e Dadá Vieira, o jovem tem todas as condições necessárias para controlar a partida, desde que consiga impor seu estilo de jogo diante do adversário. Bruno, ex-número 2 do mundo nas duplas e campeão de Grand Slam, projeta um confronto marcado pela disputa do domínio das ações desde os primeiros pontos.

João Fonseca foi derrotado pelo tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

Analise dos especialistas

— O Jesper é um jogador novo, muito agressivo e bastante sólido do fundo da quadra. Ele já venceu o João antes, então conhece bem o jogo dele. Apesar de não ter um grande saque, joga muito bem na grama, tem excelente tempo de bola e é agressivo dos dois lados. Mas o João é um jogador que não depende tanto do adversário. Ele tem potência e agressividade suficientes para controlar a partida — iniciou Bruno Soares.

Momento dos atletas e retrospecto

João Fonseca chega à segunda rodada após vencer o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, em atuação que lhe garantiu a classificação sem perder sets e um dia extra de descanso. Atual número 24 do ranking da ATP, o brasileiro terá pela frente o 73º colocado do mundo, Jesper de Jong. O holandês precisou de cinco sets e dois dias para eliminar o australiano Rinky Hijikata, em partida que chegou a ser interrompida por falta de luz natural.

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O retrospecto entre os dois tenistas favorece o holandês. O único duelo anterior ocorreu no Challenger de Estoril, em 2025, com vitória de De Jong por 2 sets a 0. Contra atletas brasileiros, o holandês soma sete confrontos na carreira e apenas uma derrota.

Detalhes da transmissão

A cobertura de Wimbledon será realizada ao longo de todo o dia pela ESPN. A escala de transmissão está dividida nos seguintes blocos:

Início até as 10h30: Narração de Thiago Alves e comentários de Dadá Vieira.

Narração de Thiago Alves e comentários de Dadá Vieira. 10h30 às 14h30 (horário previsto para o jogo de João Fonseca): Narração de Renan do Couto e comentários de Renato Messias.

Narração de Renan do Couto e comentários de Renato Messias. A partir das 14h30: Narração de Hamilton Rodrigues e comentários de André Ghem.

Diretamente de Londres, a equipe contará com entradas ao vivo, entrevistas e reportagens da repórter Mariana Capra. Bruno Soares e Felipe Andreoli acompanham o torneio in loco, enquanto Marcelo Demoliner produz conteúdos para as plataformas digitais ao longo das duas semanas de competição.

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A ESPN detém os direitos de transmissão dos principais torneios do circuito de tênis, incluindo os Grand Slams e os torneios da ATP e da WTA.

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