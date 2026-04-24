João Fonseca x Marin Cilic pelo Masters 1000 Madri: horário e onde assistir

Na próxima sexta-feira (24), João Fonseca fará sua estreia em um Masters 1000 como cabeça de chave, em Madri, em um marco importante da jovem carreira. O brasileiro, atual número 31 do mundo, terá pela frente o experiente croata Marin Cilic, 51º do ranking da ATP, em um confronto inédito no circuito. A partida está programada para não antes de 15h30 (horário de Brasília).

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🎾✅ Ficha técnica

João Fonseca x Marin Cilic - 2ª rodada do Masters 1000 de Madri

📅 Data: Sexta-feira, dia 24 de abril de 2026, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Madri, Espanha

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

Aos 19 anos, Fonseca vive um momento especial na carreira. Beneficiado pelas ausências de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, o carioca estreia pela primeira vez como cabeça de chave no torneio. Do outro lado da rede, terá um desafio de peso: Cilic, ex-número 3 do mundo e dono de 21 títulos no circuito, incluindo o emblemático troféu do US Open de 2014.

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O caminho de Cilic

Marin Cilic garantiu sua vaga após uma batalha de superação nesta quarta-feira (22). O croata precisou de 2h07 para vencer o belga Zizou Bergs de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. Apesar de Bergs ter resistido, salvando match-point no nono game, o veterano impôs seu saque no momento decisivo para selar a vitória.

Embora seja conhecido pelo jogo potente em quadras rápidas, Cilic ostenta um currículo respeitável no saibro, com destaque para a semifinal de Roland Garros em 2022, quando superou nomes como Andrey Rublev e Daniil Medvedev.

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O trunfo de Fonseca contra veteranos

Se a experiência pesa para o lado europeu, as estatísticas favorecem o brasileiro. João Fonseca tem se mostrado um verdadeiro "carrasco" de veteranos, ostentando um retrospecto impressionante de 10 vitórias em 15 partidas disputadas contra tenistas com 30 anos ou mais. O jovem carioca, inclusive, mantém uma invencibilidade notável, já que não sofre uma derrota para um rival desta faixa etária desde outubro do ano passado.

Essa confiança será fundamental em sua terceira participação no saibro madrilenho. Em 2024, Fonseca alcançou a segunda rodada em sua estreia absoluta em Masters 1000, ocasião em que parou diante do britânico Cameron Norrie. Já na edição passada, o brasileiro caiu na mesma fase ao enfrentar o norte-americano Tommy Paul, buscando agora, contra Cilic, superar essa barreira e avançar na competição.

João Fonseca na derrota para Ben Shelton no ATP 500 de Munique (Divulgação)

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