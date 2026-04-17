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Desistência de Djokovic coloca João Fonseca como cabeça de chave no Masters de Madri

Sérvio segue fora das quadras por conta de uma lesão no ombro

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/04/2026
09:46
João Fonseca comemora a vitória na estreia em Monte Carlo (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca comemora a vitória na estreia em Monte Carlo (Reprodução)
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Não será no Masters 1000 de Madri que os fãs voltarão a ver Novak Djokovic em ação. Nesta sexta-feira (17), o sérvio anunciou que não poderá participar da competição, que tem início prevista para a próxima semana. A saída do número 4 do ranking mundial, no entanto, garantiu a presença de João Fonseca.

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O motivo de desistência seria uma lesão no ombro que afeta Djokovic desde o mês de março. Antes, o problema já havia tirado o tenista de outros dois torneios de peso, os Masters de Miami e de Monte Carlo. O anúncio foi feito pelo próprio atleta através das redes sociais.

Publicação de Novak Djokovic anunciando saída do Masters 1000 de Madri (Foto: Reprodução/Instagram)
Publicação de Djokovic anunciando saída do Masters de Madri (Foto: Reprodução/Instagram)

Tradução: "Madri, infelizmente eu não poderei competir esse ano. Eu continuo em recuperação em busca de voltar em breve. Até logo!"

➡️ Análise: João Fonseca está pronto para conquistar a maior vitória da carreira" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)">Análise: João Fonseca está pronto para conquistar a maior vitória da carreira

Djokovic fora, João Fonseca dentro

A posição do ranking é o que define sua entrada em torneios de maior importância no circuito ATP. Atualmente na 35ª posição, João Fonseca estava na lista de espera para o Masters 1000 de Madri, o que mudou com a saída de Djokovic. Vale destacar também que isso será possível apenas após a boa atuação do brasileiro no ATP 500 de Munique, ao chegar nas quartas de final.

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O torneio está agendado para acontecer entre 20 de abril e 3 de maio. Como cabeça de chave, João Fonseca entra na competição com uma vantagem estratégica importante: ele evita enfrentar outros favoritos nas primeiras três rodadas. Além disso, o brasileiro estreia já na segunda rodada, já que sai de "bye" na etapa inicial.

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