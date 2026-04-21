Cafu elogia João Fonseca no Prêmio Laureus; veja vídeo

Aos 19 anos, João Fonseca concorreu, na segunda-feira, em Madri, ao Prêmio Laureus de 'Revelação do Ano'. O tenista, 31º do mundo, não levou a estatueta, conquistada pelo piloto britânico Lando Norris, atual campeão mundial da Fórmula 1. No entanto, a indicação mostra que o número 1 do Brasil tem conquistado fãs ao redor do mundo.



E um deles é o ex-lateral-direito Cafu, capitão do pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 2002.

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- Ele é fantástico, um grande representante. É um tenista que vem dando muita alegria ao povo brasileiro. Sou apaixonado por esporte e todo esporte que passa na televisão, principalmente com brasileiro jogando, procuro dar uma olhada, incentivar, porque é muito gostoso ver a trajetória desses meninos que vêm dando alegrias ao povo brasileiro - elogiou o ex-jogador de futebol.

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Nas redes sociais, nesta terça-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira postou uma foto ao lado de Cafu, além das estrelas da natação paralímpica brasileira e mundial Daniel Dias e Gabrielzinho. Esse último, inclusive, venceu a categoria 'Melhor Atleta com Deficiência'.

'Noite incrível', escreveu o 31º melhor tenista do planeta.

Cafu não foi o primeiro pentacampeão mundial a elogiar João Fonseca. Tenista amador, Ronaldo Fenômeno, artilheiro da Copa do Mundo de 2002, também é fã do principal tenista do Brasil.

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João Fonseca aguarda adversário

João Fonseca estreia, entre sexta-feira e sábado, no Masters 1000 da capital espanhola. Seu rival sai do duelo entre o belga Zizou Bergs (44º do mundo) e o veterano croata Marin Cilic (51º e ex-top 3, campeão do US Open de 2014), de 37 anos.

Na manhã desta terça, o carioca treinou com o italiano Federico Ciná (205º):