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Lesionado, bicampeão Alcaraz não confirma presença em Roland Garros

Grand Slam francês começa no próximo dia 18

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/04/2026
16:04
Espanhol Carlos Alcaraz durante a final do Masters 1000 de Monte Carlo contra Jannik Sinner, na França. (Foto: Valery Hache/AFP)
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Após abandonar o ATP 500 de Barcelona, semana passada, por conta de uma lesão no punho direito, Carlos Alcaraz ainda não tem presença confirmada em Roland Garros, onde defenderá o título. Em entrevista à La1 TVE, o número 2 do mundo foi perguntado sobre a participação no Grand Slam francês, que começa em 18 de maio:

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- Vamos ter que esperar para ver. O próximo teste será crucial, então estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que corra bem. Após o teste, veremos como está a lesão e quais passos tomar em seguida. Estou tentando ser positivo e ter paciência - contou o tenista espanhol que, antes de desistir do torneio catalão, perdeu a final do Masters 1000 de Monte Carlo para o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner.

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Devido à recuperação da lesão, Alcaraz desistiu do Masters 1000 de Madri, que começa nesta quarta-feira (22). A expectativa é de que ele volte no Masters 1000 de Roma, o último torneio preparatório antes de Roland Garros. A competição na capital italiana começa no dia 6 de maio, e o vice-líder do ranking defende também o título. Na final do ano passado, como na do Grand Slam francês, o triunfo do espanhol foi sobre Sinner.

Em janeiro de 2026, Alcaraz venceu o único Grand Slam que lhe faltava, no Australian Open. Agora, aos 22 anos, ele tem sete títulos desse nível.

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Alcaraz vence Oscar do Esporte

Mesmo fora de combate, o espanhol de 22 anos, ganhou mais um prêmio nesta segunda-feira, o Laureus, o Oscar do Esporte. Alcaraz foi eleito o atleta do ano em 2025, disputando com esportistas de outras modalidades.

O número 2 do mundo participou da premiação com uma proteção no punho (vídeo abaixo).

Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)
Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

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