Aos 45 anos, Venus Williams volta ao saibro em Madri; veja vídeo

A quadra central do WTA 1000 de Madri foi palco de um momento histórico nesta terça-feira. Aos 45 anos, a americana Venus Williams voltou a jogar no saibro pela primeira vez desde 2021. Como não poderia deixar de ser, a tenista, atual 479ª do mundo, foi ovacionada ao entrar em quadra na derrota para a anfitriã Kaitlin Quevedo, de apenas 20 anos e 140ª do ranking, por 6/2 e 6/4. Veja o vídeo abaixo:

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A última vez que a experiente americana jogou um torneio no saibro foi há cinco anos, em Roland Garros, quando caiu na estreia, diante da russa Ekaterina Alexandrova.

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Abaixo, o match-point da vitória de Quevedo sobre a americana:

Venus tem sete títulos de Grand Slams

Uma das maiores tenistas da história e irmã de Serena, outra gigante da história da modalidade, Venus tem nada menos que 41 títulos no currículo, com destaque para sete de Grand Slams (5 em Wimbledon e 2 no US Open) e o ouro olímpico nas simples em 2000, em Sydney, na Austrália. Nas duplas, em Jogos Olímpicos, ao lado da caçula da família, Venus também venceu em Sydney, Pequim 2008 e Londres 2012.

Em janeiro de 2026, a mais velha das irmãs Williams fez história no Australian Open. Na ocasião, Venus se tornou a mais velha a disputar o torneio na Era Aberta (desde 1968). A marca, no entanto, veio acompanhada de uma derrota. Em uma batalha de mais de duas horas, a ex-número 1 do mundo chegou a sonhar com a classificação, mas foi superada de virada pela sérvia Olga Danilovic por 2 sets a 1, caindo logo na estreia.

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Antes de debutar na capital espanhola, a americana somava seis derrotas em seis jogos na temporada.



Bia é eliminada

Também nesta terça-feira em Madri, a brasileira Bia Haddad Maia se despediu na estreia: duplo 6/1 para a anfitriã Jessica Bouzas Maneiro (50ª). Foi a 11ª derrota da brasileira em 13 jogos na temporada.

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