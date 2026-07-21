João Fonseca fatura quarta maior premiação do ano no UTS Rio Número 1 do Brasil terminou o torneio amistoso na 7ª colocação

Apesar de não valer pontos no ranking, o UTS Rio, disputado no Ginásio do Maracanãzinho, rendeu aos tenistas participantes uma ótima premiação em dinheiro. João Fonseca terminou a competição como o 7º colocado, de oito participantes, e levou para casa US$ 119.600 (R$ 610 mil). Essa foi a quarta maior recompensa financeira do brasileiro na temporada.

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Até aqui, o maior valor conquistado pelo número 1 do Brasil em 2026 foi em Roland Garros, em junho. Fonseca alcançou as quartas de final, seu melhor resultado até aqui em um Grand Slam. Pelas quatro vitórias, com destaque para os 3 sets a 2 sobre o sérvio Novak Djokovic, o brasileiro embolsou 470 mil euros (cerca de R$ 2,720 milhões).

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A segunda maior premiação faturada pelo brasileiro na temporada foi em Wimbledon, quando alcançou a terceira rodada, assim como em 2025. A campanha rendeu a Fonseca 185 mil euros (cerca de R$ 1,080 milhão). Já a terceira maior recompensa do número 1 do Brasil em 2026 foi no Masters 1000 de Monte Carlo, quando chegou às quartas de final e recebeu 158 mil euros (R$ 916 mil).

Guto Miguel, vice-campeão, também fatura bolada no UTS Rio

O torneio amistoso disputado no Ginásio do Maracanãzinho foi especial para Guto Miguel. Aos 17 anos, o brasileiro entrou como convidado e chegou até a decisão do UTS Rio, quando foi superado pelo estadunidense Nakashima. Com o vice-campeonato, Guto recebeu a premiação de US$ 214.200 (cerca de R$ 1 milhão). Já o campeão faturou US$ 368.800 (cerca de R$ 1,800 milhão).

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Guto Miguel devolve de backhand na final do UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS Rio)

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