Guto Miguel vai subir 436 posições após a maior vitória da carreira

Na noite de terça-feira (3), o goiano Luiz Guto Miguel, aos 17 anos, conquistou a maior vitória da carreira, a primeira na chave principal de um Challenger. No Brasília Tennis Open, com a quadra central lotada, o anfitrião desbancou o sexto cabeça de chve e 186º do ranking mundial, o argentino Juan Pablo Ficovich, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/1) 7/5 após 2h16min.

O triunfo no Iate Clube de Brasília, onde o pupilo de Santos Dumont e Kike Grangeiro treina, já lhe garante um salto de 436 posições no ranking mundial, assumindo o 1180º lugar.

- É um sentimento que estou sem palavras para descrever. Eu vinha trabalhando muito pra esse momento, estava beliscando vitórias importantes, sabia que se eu continuasse chutando, poderia fazer um gol, e foi o que eu fiz, ainda mais aqui em casa, é muito especial pra mim - celebrou o número 3 do mundo juvenil, após um longo abraço em Santos Dumont e Kike Grangeiro e lágrimas nos olhos.

Em outubro do ano passado, Guto Miguel já tinha ficado muito perto de conquistar a primeira vitória em Challenger. Na ocasião, o brasileiro chegou a sacar para o jogo no segundo set, mas levou a virada do argentino Andrea Collarini (285º), no Costa do Sauípe Open, na Bahia, por 6/7, 7/5 e 6/2.

Na vitória desta terça, o xodó da torcida se recuperou após uma oscilação:

- Foi um jogo em que eu estava muito bem, com energia, até o 4 a 3 e saque, depois dei uma caída. Mas o tênis é assim, quem passar menos tempo na zona de queda vai ganhar o jogo, e passei pouco tempo nessa zona de baixa energia.

Guto Miguel enfrenta campeão do ATP de Buenos Aires

Na quinta-feira, Guto terá pela frente o experiente argentino Facundo Diaz Acosta (238º, de 25 anos), campeão do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, em 2024:



- O Facundo já foi top 100, campeão de ATP. Vai ser mais uma grande experiência pra mim, quero desfrutar esse momento em quadra, e vamos pra cima, sem baixar a cabeça.

Resultados de terça-Feira (03/03):

[1] Adolfo Daniel Vallejo (PAR) 2x0 Tristan Boyer (USA) 6/2 6/2

Pedro Boscardin Dias (BRA) 2x0 [2] Elmer Moller (DEN) 6/2 6/3

[5] Henrique Rocha (POR) 2x0 Franco Agamenone (ITA) 7/5 6/2

[WC] Igor Marcondes (BRA) 2x1 [Q] Pedro Sakamoto (BRA) 6/7 (4) 6/4 6/1

[Q] Joao Eduardo Schiessl (BRA) 2x0 Felipe Meligeni Alves (BRA) 7/6 (7/5) 7/6 (8/6)

Thiago Monteiro (BRA) 2x0 [Alt] Daniel Dutra da Silva (BRA) 6/4 6/4

[WC] Guto Miguel (BRA) 2x0 [6] Juan Pablo Ficovich (ARG) 7/6 (7/1) 7/5

Juan Pablo Varillas (PER) 2x0 [Q] Benjamin Torrealba (CHI) 6/2 6/1

[Q] Eduardo Ribeiro (BRA) vs [Q] Franco Roncadelli (URU) 6/4 6/3

[SE] Facundo Diaz Acosta (ARG) 2x0 Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP) 6/3 7/6 (5)

[Q] Carlos Sanchez Jover (ESP) 2x1 [WC] Miguel Tobon (COL) 7/6 (2) 4/6 6/1

Programação desta quarta

Quadra Central

10h30 - [3] Jaime Faria (POR) vs [Q] Eduardo Ribeiro (BRA)

A Seguir - João Lucas Reis Da Silva (BRA) vs Juan Carlos Prado Angelo (BOL)

A Seguir - [WC] Igor Marcondes (BRA) vs Gustavo Heide (BRA)

Não antes das 16h - [WC] Pedro Boscardin Dias (BRA) / Joao Eduardo Schiessl (BRA) vs [WC] Guto Miguel (BRA) / Luis Felipe Miguel (BRA)

A Seguir - [1] Ariel Behar (URU) / Diego Hidalgo (ECU) vs Igor Marcondes (BRA) / Eduardo Ribeiro (BRA)

Quadra 3

10h30 - Luis Britto (BRA) / Bruno Oliveira (BRA) vs [3] Ignacio Carou (URU) / Federico Zeballos (BOL)

[5] Henrique Rocha (POR) vs [Q] Carlos Sanchez Jover (ESP)

Alternate vs Miguel Damas (ESP) / Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP)

Depois de descanso - Gianluca Cadenasso (ITA) / Carlos Sanchez Jover (ESP) vs Tristan Boyer (USA) / Nicolas Moreno De Alboran (USA)

Depois de descanso - Gustavo Heide (BRA) / Felipe Meligeni Alves (BRA) vs [2] Mariano Kestelboim (ARG) / Marcelo Zormann (BRA)