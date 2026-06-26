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Djokovic volta ao caminho de João Fonseca em Wimbledon

Brasileiro pode encarar o ex-número 1 do mundo caso chegue às oitavas de final

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 12:30
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Novak Djokovic parabeniza João Fonseca após a virada em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
Novak Djokovic parabeniza João Fonseca após a virada em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

O caminho de João Fonseca em Wimbledon está traçado. O sorteio para a definição das chaves do terceiro Grand Slam da temporada aconteceu nesta sexta-feira (26), e o brasileiro conheceu a trajetória que será preciso percorrer em busca do título inédito. Entre os maiores desafios possíveis, destaca-se o multicampeão Novak Djokovic.

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    Como garante a classificação como cabeça de chave, a estreia de João, na teoria, será mais tranquila: o brasileiro enfrenta o veterano Roberto Bautista Agut. Na sequência, pode ter pela frente o holandês Jesper de Jong ou o australiano Rinky Hijikata, que se enfrentam na estreia no Grand Slam.

    Caso vença esta fase e a próxima, João pode enfrentar o primeiro nome de peso, o russo Andrey Rublev (13º do mundo), na terceira rodada. Com mais uma vitória, o brasileiro terá pela frente um reencontro e tanto. Nas oitavas de final, Novak Djokovic surge como um possível rival em Wimbledon.

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    ➡️ Roland Garros exclui João Fonseca de lista de jovens promessas

    O histórico do brasileiro aumenta a expectativa sobre um novo duelo de gerações. Em seu primeiro encontro com Djokovic, no início de junho, João Fonseca conquistou a maior virada da carreira ao superarar a vantagem construída pelo sérvio nos dois primeiros sets. O retrospecto, então, favorece o brasileiro com uma vitória em uma partida entre os tenistas.

    Projeção de João Fonseca até Djokovic em Wimbledon

    RodadaAdversário provável / projetadoDetalhes do confronto

    1ª Rodada

    🆚 Roberto Bautista Agut (ESP)

    Estreia contra o experiente espanhol de 38 anos.

    2ª Rodada

    🆚 Jesper de Jong (NED) ou Rinky Hijikata (AUS)

    O vencedor do duelo entre o holandês e o britânico será o possível rival.

    3ª Rodada

    🆚 Andrey Rublev [12]

    Primeiro grande desafio do brasileiro diante de um cabeça de chave.

    Oitavas de final

    🆚 Novak Djokovic [7]

    Possível reencontro com o sérvio caso ambos avancem.

    O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)
    O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)

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