Djokovic volta ao caminho de João Fonseca em Wimbledon Brasileiro pode encarar o ex-número 1 do mundo caso chegue às oitavas de final

O caminho de João Fonseca em Wimbledon está traçado. O sorteio para a definição das chaves do terceiro Grand Slam da temporada aconteceu nesta sexta-feira (26), e o brasileiro conheceu a trajetória que será preciso percorrer em busca do título inédito. Entre os maiores desafios possíveis, destaca-se o multicampeão Novak Djokovic.

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Como garante a classificação como cabeça de chave, a estreia de João, na teoria, será mais tranquila: o brasileiro enfrenta o veterano Roberto Bautista Agut. Na sequência, pode ter pela frente o holandês Jesper de Jong ou o australiano Rinky Hijikata, que se enfrentam na estreia no Grand Slam.

Caso vença esta fase e a próxima, João pode enfrentar o primeiro nome de peso, o russo Andrey Rublev (13º do mundo), na terceira rodada. Com mais uma vitória, o brasileiro terá pela frente um reencontro e tanto. Nas oitavas de final, Novak Djokovic surge como um possível rival em Wimbledon.

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O histórico do brasileiro aumenta a expectativa sobre um novo duelo de gerações. Em seu primeiro encontro com Djokovic, no início de junho, João Fonseca conquistou a maior virada da carreira ao superarar a vantagem construída pelo sérvio nos dois primeiros sets. O retrospecto, então, favorece o brasileiro com uma vitória em uma partida entre os tenistas.

Projeção de João Fonseca até Djokovic em Wimbledon

Rodada Adversário provável / projetado Detalhes do confronto 1ª Rodada 🆚 Roberto Bautista Agut (ESP) Estreia contra o experiente espanhol de 38 anos. 2ª Rodada 🆚 Jesper de Jong (NED) ou Rinky Hijikata (AUS) O vencedor do duelo entre o holandês e o britânico será o possível rival. 3ª Rodada 🆚 Andrey Rublev [12] Primeiro grande desafio do brasileiro diante de um cabeça de chave. Oitavas de final 🆚 Novak Djokovic [7] Possível reencontro com o sérvio caso ambos avancem.

O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)

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