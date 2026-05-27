TERESÓPOLIS - Convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo, Wesley chega ao torneio cercado pela expectativa natural de uma nova geração da Seleção Brasileira. Assim, busca se inspirar em nomes experientes e, no próprio elenco da Canarinho, conta com uma referência: Neymar. Em entrevista ao Lance!, o lateral-direito da Roma destacou a importância do camisa 10 dentro e fora de campo e afirmou que os jogadores encaram o Mundial também como uma oportunidade de consagrar a trajetória do craque com a Amarelinha.

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— O Neymar é uma referência para toda uma geração, não só de brasileiros. Vamos tentar conquistar essa Copa do Mundo para coroar a carreira dele — disse Wesley ao Lance!.

Wesley e Neymar em Santos x Flamengo de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A declaração de Wesley ajuda a explicar o tamanho da influência exercida por Neymar sobre jogadores mais jovens do elenco atual. Para atletas que cresceram acompanhando o atacante no auge por Santos, Barcelona e Paris Saint-Germain, dividir uma Copa do Mundo com o camisa 10 representa também uma espécie de passagem simbólica entre gerações.

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Experiência de três Copas aumenta peso de Neymar no elenco

Além da qualidade técnica, Wesley ressaltou o peso da experiência acumulada por Neymar em Mundiais anteriores. A próxima edição da Copa marcará a quarta participação do meia-atacante no torneio. Antes disso, disputou as Copas de 2014, 2018 e 2022. Para o lateral, esse histórico pode ser determinante.

— Vai ser uma experiência muito boa. Ele, além do talento, tem experiência também de outras três Copas e vai nos ajudar — refletiu o jogador da Roma.

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Diante deste cenário, é possível analisar que Neymar deixou de ser apenas o principal talento técnico da equipe para assumir cada vez mais papel de liderança sobre atletas mais jovens. Nos bastidores, jogadores da nova geração frequentemente tratam o camisa 10 como referência técnica e emocional dentro do grupo. Aliás, esse pensamento também é visto pelos jogadores mais experientes, como Casemiro.

Neymar em campo pela Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

Jogadores da Seleção se apresentam na Granja Comary nesta quarta-feira

Wesley já terá o primeiro contato com o clima de Copa do Mundo nesta quarta-feira. Afinal, assim como os demais jogadores, ele se apresentará na Granja Comary, centro de treinamento da Seleção, durante o dia. Na parte da tarde, está previsto um treino, o primeiro que Carlo Ancelotti comandará nessa fase inicial da preparação para o Mundial.

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