FOTOS: Granja Comary ganha pinturas e frases motivacionais para receber Seleção Brasileira
TERESÓPOLIS — A Granja Comary, casa da Seleção Brasileira, recebe os últimos ajustes para a chegada dos convocados para a Copa do Mundo. Na entrada do centro de treinamento, profissionais finalizam as pinturas no caminho que dá acesso ao local. As artes fazem alusão à Canarinho.
Assim que os jogadores se apresentarem na Granja, irão se deparar com a frase: "Traz a torcida que a gente traz o resto". Além da mensagem, escritas como "Brasil" e "Bate no Peito" também estão sendo pintadas no chão.
A apresentação, oficialmente, dos jogadores na Granja Comary está marcada para quarta-feira, dia em que realizarão a primeira atividade visando à preparação para o Mundial. Entretanto, há a possibilidade de alguns atletas se apresentarem já nesta terça-feira. Alguns nomes, como Igor Thiago e Wesley, que atuam no futebol internacional, já estão no Brasil.
Granja Comary "fechada" para a Seleção
Quem chega ao CT da Seleção percebe que, diferentemente dos anos anteriores, " class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)" target="_blank">a CBF "fechou" os campos de treinamento. As grades da Granja contam com panos pretos, impossibilitando a visibilidade do interior do local. A ideia é que Carlo Ancelotti possa realizar a preparação com tranquilidade. Uma placa na entrada do CT ainda tem um aviso direto: "proibido drone".
