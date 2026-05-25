Lance! apurou: Bruno Guimarães vai se apresentar 100% à Seleção Brasileira

O volante Bruno Guimarães vai se apresentar normalmente à Seleção Brasileira na próxima quarta-feira (28), na Granja Comary, para o início da preparação visando à Copa do Mundo. O jogador do Newcastle deixou o gramado aos 22 minutos do segundo tempo na derrota por 2 a 0 para o Fulham, pela última rodada da Premier League, o que gerou preocupação entre os torcedores brasileiros. No entanto, o Lance! apurou que a substituição não teve qualquer relação com lesão, e o meio-campista estará apto para iniciar os treinamentos sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.

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— Ele está 100% — enfatizou a fonte ao Lance!

Durante a última semana, Bruno Guimarães participou parcialmente das atividades do Newcastle. O próprio atleta explicou, em publicação nas redes sociais, que vinha enfrentando uma forte gripe durante a semana, motivo pelo qual foi preservado de algumas movimentações no clube inglês. Apesar do susto, a situação não preocupa a comissão técnica da Seleção Brasileira, que aguarda o jogador em totais condições físicas para a preparação em Teresópolis.

— Tive febre por dois dias durante a semana e, durante a partida de hoje, senti câimbras nas duas panturrilhas! Nada com o que se preocupar. Agora é descansar e recuperar para estar 100% novamente — explicou o jogador.

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O temor por uma possível nova ausência acontece porque Bruno Guimarães retornou recentemente de um período delicado na temporada europeia. O volante ficou afastado por 63 dias devido a uma lesão na coxa, problema que o tirou de 14 partidas, somando compromissos do Newcastle e também da Seleção Brasileira. Na ocasião, o camisa 39 desfalcou o time inglês em jogos importantes da reta decisiva da temporada e acabou ficando fora dos últimos compromissos do time canarinho.

A delegação brasileira começa a se apresentar na Granja Comary na próxima quarta-feira (28), quando Carlo Ancelotti comandará a primeira atividade no período da tarde. A equipe permanecerá em Teresópolis até o sábado, antes de retornar ao Rio de Janeiro para o último amistoso no país.

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No domingo (31), às 18h30, a Seleção Brasileira enfrenta o Panamá, no Maracanã, em amistoso que marcará a despedida da equipe do torcedor brasileiro antes da Copa do Mundo. A viagem para os Estados Unidos está programada para o dia 1º de julho, quando a delegação iniciará a reta final de preparação para o torneio.

Bruno Guimarães em ação pelo Newcastle (Foto: Reprodução/X)

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