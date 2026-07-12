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Real Madrid bate recorde histórico de gols na Copa do Mundo; veja ranking dos artilheiros

Mbappé lidera a lista com oito gols, seguido por Bellingham, Vini Jr. e Arda Güler. Marca ainda pode aumentar caso França e Inglaterra avancem à decisão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 09:46
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Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

O Real Madrid alcançou um feito inédito na Copa do Mundo ao se tornar o clube com mais gols marcados por seus jogadores em uma única edição do torneio. Com 19 gols anotados por atletas do elenco merengue, o clube espanhol superou a marca histórica de 18 tentos, registrada anteriormente pelo Honvéd, da Hungria, em 1954, pelo Bayern de Munique, em 2014, e pelo PSG, em 2022.

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    O principal responsável pelo recorde é Kylian Mbappé, artilheiro entre os jogadores do Real Madrid na competição, com oito gols. O atacante francês segue na disputa pelo título e enfrentará a Espanha na semifinal.

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    Mbappé comemorando
    Mbappé comemorando classificação da França na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

    Na sequência aparece Jude Bellingham, que soma seis gols no Mundial. O meio-campista inglês foi decisivo nas quartas de final ao marcar dois gols na vitória da Inglaterra sobre a Noruega, garantindo a classificação da seleção para a semifinal.

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    • Enquanto Mbappé e Bellingham seguem vivos na disputa pelo título, os outros protagonistas do recorde já deram adeus ao Mundial. Vini Jr marcou quatro gols, mas não evitou a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final. Arda Güler anotou um gol pela Turquia, que caiu ainda na fase de grupos.

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    O recorde ainda pode ficar maior. Se França e Inglaterra garantirem vaga na final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho, o Real Madrid terá pelo menos mais uma partida para ampliar sua marca histórica. Em grande fase, Mbappé e Bellingham são os principais destaques de suas seleções e carregam a expectativa de aumentar ainda mais a vantagem do clube espanhol no ranking histórico.

    Jude Bellingham comemora gol em Inglaterra x Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo
    Jude Bellingham comemora gol em Inglaterra x Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

    Ranking dos artilheiros do Real Madrid na Copa do Mundo

      1.
    1. Kylian Mbappé (França) — 8 gols (segue na disputa)
      2. 2.
    2. Jude Bellingham (Inglaterra) — 6 gols (segue na disputa)
      3. 3.
    3. Vini Jr (Brasil) — 4 gols (eliminado nas oitavas de final)
      4. 4.
    4. Arda Güler (Turquia) — 1 gol (eliminado na fase de grupos)

    Semifinais da Copa do Mundo 2026

    Terça-feira (14 de julho)

    • França x Espanha — 17h (de Brasília)

    Quarta-feira (15 de julho)

    • Inglaterra x Argentina — 16h (de Brasília)

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