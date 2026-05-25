Teresópolis, onde fica localizada a Granja Comary, a casa da Seleção Brasileira, já está no clima da Copa do Mundo. O portal de entrada da cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro já ganhou a "cara" da Canarinho. Com bandeiras do Brasil dos dois lados da pista e as cores verde e amarelo se alternando, a sensação de quem chega é clara: o Mundial já começou.

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A reportagem do Lance! chegou a Teresópolis nesta segunda-feira (25) para iniciar a cobertura da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Logo na entrada da cidade, é possível ver um cartaz com os dizeres: "A casa da Seleção Brasileira. Terra da Seleção. Terra de campeões".

Cartaz na entrada de Teresópolis, onde fica a Granja Comary, a casa da Seleção (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Clima de "inverno" na cidade em que a Seleção treinará

Como de costume nesta época do ano, quem passa por Teresópolis precisa tirar as roupas de frio do armário para visitar a cidade. Na noite desta segunda-feira, um dos termômetros de rua, logo na entrada do município, marcava 13°C. Uma fina chuva e um pouco de serração completam o clima típico da cidade. Apesar da estação de outono, o clima remete ao inverno.

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Jogadores da Seleção Brasileira começam a chegar nesta quarta-feira

Os 26 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti começam a se apresentar na Granja Comary nesta quarta-feira, em Teresópolis. Inclusive, no mesmo dia, já haverá um treinamento com os atletas.

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A Seleção Brasileira permanece na Granja Comary até o dia 30 de maio, quando seguirá para o Rio de Janeiro, onde dará sequência à preparação visando ao confronto contra o Panamá. As seleções se enfrentam no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

Vale destacar que Marquinhos, do Paris Saint-Germain, além de Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, ambos do Arsenal, não estarão neste primeiro período na região serrana. Isso porque os três disputarão a final da Champions League Final, marcada para o dia 30 de maio, em Budapeste. Eles se juntarão posteriormente à delegação brasileira nos Estados Unidos.

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