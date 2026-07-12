Comparação estatística entre Brasil e semifinalistas da Copa reforça impressões da torcida Números provam ineficiência e passividade da Seleção Brasileira

A comparação estatística entre o Brasil e os quatro países semifinalistas da Copa do Mundo reforça impressões da torcida sobre ineficiência e passividade da Seleção. Segundo números divulgados pela Fifa, a equipe de Carlo Ancelotti teve menos posse e finalizações, além de levar mais tempo para recuperar a bola, do que Argentina, Espanha, França e Inglaterra.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil ineficiente na Copa?

O Brasil poderia ter balançado as redes mais vezes no Mundial, como mostra a comparação entre o número de gols e a estatística xG, que mede os gols esperados de acordo com o volume de jogo apresentado. Entre as semifinalistas, apenas a Espanha é menos eficiente — no entanto, compensa sendo a seleção com mais posse de bola e finalizações na Copa. Isso não é novidade para a torcida brasileira, que se indignou com oportunidades desperdiçadas na eliminação para a Noruega.

continua após a publicidade

País Gols por jogo Finalizações por jogo xG por jogo Eficiência xG Argentina 2,83 16,33 2,31 1,22x Espanha 1,83 18,33 2,12 0,86x França 2,66 18,33 2,21 1,20x Inglaterra 2,16 15,66 2,03 1,06x Brasil 2,00 14,60 2,17 0,92x

Endrick se lamenta após chance desperdiçada no jogo entre Brasil e Noruega (Foto: Odd Andersen / AFP)

➡️ Como você avalia a atuação do Brasil na Copa do Mundo? Vote

Passividade na marcação explica pouca posse de bola

O confronto com o país nórdico, no qual o Brasil passou apenas 34% do tempo com a posse de bola, também puxou a média da Seleção para baixo neste quesito.

País Posse de bola média Precisão de passes Cruzamentos por jogo Argentina 55% 91% 13,6 Espanha 60% 91% 24,3 França 53% 90% 16,5 Inglaterra 52% 90% 24,5 Brasil 48% 90% 17,8

O tempo limitado do time brasileiro com a bola não se deve à falta de precisão nos passes, mas sim à passividade na marcação, tão criticada pela torcida na partida da eliminação. O Brasil é o segundo país entre todos que disputaram o Mundial que mais leva tempo para recuperar a posse após perder o domínio. Curiosamente, o primeiro é a Noruega. Portanto, a postura de pouca intensidade verde-amarela nas oitavas de final propiciou ritmo de jogo confortável ao adversário.

continua após a publicidade

País Tempo médio de recuperação Faltas cometidas por jogo Perdas de posse adversária provocadas por jogo Argentina 92,96 s 12,16 43,00 Espanha 69,44 s 11,33 48,16 França 87,86 s 9,83 41,50 Inglaterra 88,8 s 10,33 35,00 Brasil 96,34 s 10,20 37,20

Marcado por Danilo, Haaland finaliza para ampliar vantagem da Noruega contra o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

➡️ Crise na Seleção Brasileira é reflexo de mau momento na base

Semifinais da Copa do Mundo

Agora, as quatro melhores seleções do Mundial colocarão os seus modelos de jogo à prova em confrontos diretos. Na terça-feira (14), França e Espanha se enfrentam às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA). No dia seguinte, no mesmo horário, Argentina e Inglaterra duelam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).

+ Aposte nas semifinais da Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.