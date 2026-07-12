Comparação estatística entre Brasil e semifinalistas da Copa reforça impressões da torcida
Números provam ineficiência e passividade da Seleção Brasileira
A comparação estatística entre o Brasil e os quatro países semifinalistas da Copa do Mundo reforça impressões da torcida sobre ineficiência e passividade da Seleção. Segundo números divulgados pela Fifa, a equipe de Carlo Ancelotti teve menos posse e finalizações, além de levar mais tempo para recuperar a bola, do que Argentina, Espanha, França e Inglaterra.
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Brasil ineficiente na Copa?
O Brasil poderia ter balançado as redes mais vezes no Mundial, como mostra a comparação entre o número de gols e a estatística xG, que mede os gols esperados de acordo com o volume de jogo apresentado. Entre as semifinalistas, apenas a Espanha é menos eficiente — no entanto, compensa sendo a seleção com mais posse de bola e finalizações na Copa. Isso não é novidade para a torcida brasileira, que se indignou com oportunidades desperdiçadas na eliminação para a Noruega.
|País
|Gols por jogo
|Finalizações por jogo
|xG por jogo
|Eficiência xG
Argentina
2,83
16,33
2,31
1,22x
Espanha
1,83
18,33
2,12
0,86x
França
2,66
18,33
2,21
1,20x
Inglaterra
2,16
15,66
2,03
1,06x
Brasil
2,00
14,60
2,17
0,92x
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Passividade na marcação explica pouca posse de bola
O confronto com o país nórdico, no qual o Brasil passou apenas 34% do tempo com a posse de bola, também puxou a média da Seleção para baixo neste quesito.
|País
|Posse de bola média
|Precisão de passes
|Cruzamentos por jogo
Argentina
55%
91%
13,6
Espanha
60%
91%
24,3
França
53%
90%
16,5
Inglaterra
52%
90%
24,5
Brasil
48%
90%
17,8
O tempo limitado do time brasileiro com a bola não se deve à falta de precisão nos passes, mas sim à passividade na marcação, tão criticada pela torcida na partida da eliminação. O Brasil é o segundo país entre todos que disputaram o Mundial que mais leva tempo para recuperar a posse após perder o domínio. Curiosamente, o primeiro é a Noruega. Portanto, a postura de pouca intensidade verde-amarela nas oitavas de final propiciou ritmo de jogo confortável ao adversário.
|País
|Tempo médio de recuperação
|Faltas cometidas por jogo
|Perdas de posse adversária provocadas por jogo
Argentina
92,96 s
12,16
43,00
Espanha
69,44 s
11,33
48,16
França
87,86 s
9,83
41,50
Inglaterra
88,8 s
10,33
35,00
Brasil
96,34 s
10,20
37,20
➡️ Crise na Seleção Brasileira é reflexo de mau momento na base
Semifinais da Copa do Mundo
Agora, as quatro melhores seleções do Mundial colocarão os seus modelos de jogo à prova em confrontos diretos. Na terça-feira (14), França e Espanha se enfrentam às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA). No dia seguinte, no mesmo horário, Argentina e Inglaterra duelam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).
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