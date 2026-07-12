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Comparação estatística entre Brasil e semifinalistas da Copa reforça impressões da torcida

Números provam ineficiência e passividade da Seleção Brasileira

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 11:09
Atualizado há 3 minutos
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Carlo Ancelotti gesticula à beira do campo no jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo
Carlo Ancelotti gesticula à beira do campo no jogo entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo (Foto: Pedro Ugarte / AFP)

A comparação estatística entre o Brasil e os quatro países semifinalistas da Copa do Mundo reforça impressões da torcida sobre ineficiência e passividade da Seleção. Segundo números divulgados pela Fifa, a equipe de Carlo Ancelotti teve menos posse e finalizações, além de levar mais tempo para recuperar a bola, do que Argentina, Espanha, França e Inglaterra.

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    PaísGols por jogoFinalizações por jogoxG por jogoEficiência xG

    Argentina

    2,83

    16,33

    2,31

    1,22x

    Espanha

    1,83

    18,33

    2,12

    0,86x

    França

    2,66

    18,33

    2,21

    1,20x

    Inglaterra

    2,16

    15,66

    2,03

    1,06x

    Brasil

    2,00

    14,60

    2,17

    0,92x

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    PaísPosse de bola médiaPrecisão de passesCruzamentos por jogo

    Argentina

    55%

    91%

    13,6

    Espanha

    60%

    91%

    24,3

    França

    53%

    90%

    16,5

    Inglaterra

    52%

    90%

    24,5

    Brasil

    48%

    90%

    17,8

    O tempo limitado do time brasileiro com a bola não se deve à falta de precisão nos passes, mas sim à passividade na marcação, tão criticada pela torcida na partida da eliminação. O Brasil é o segundo país entre todos que disputaram o Mundial que mais leva tempo para recuperar a posse após perder o domínio. Curiosamente, o primeiro é a Noruega. Portanto, a postura de pouca intensidade verde-amarela nas oitavas de final propiciou ritmo de jogo confortável ao adversário.

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    PaísTempo médio de recuperaçãoFaltas cometidas por jogoPerdas de posse adversária provocadas por jogo

    Argentina

    92,96 s

    12,16

    43,00

    Espanha

    69,44 s

    11,33

    48,16

    França

    87,86 s

    9,83

    41,50

    Inglaterra

    88,8 s

    10,33

    35,00

    Brasil

    96,34 s

    10,20

    37,20

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    + Aposte nas semifinais da Copa do Mundo!
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